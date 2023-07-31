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НОВОСТИ

Найдены тела трех жертв оползня в провинции Ламдонг

По состоянию на 10 часов вечера 30 июля спасатели обнаружили тела трех полицейских, которые были погребены под оползнем, произошедшим на их участке на перевале Баолок в провинции Центральное нагорье Ламдонг во второй половине того же дня. По состоянию на 10 часов вечера 30 июля спасатели обнаружили тела трех полицейских, которые были погребены под оползнем, произошедшим на их участке на перевале Баолок в провинции Центральное нагорье Ламдонг во второй половине того же дня.

Личность трех пострадавших установлена, спасатели продолжают поиски последней жертвы.

С утра 29 июля в провинции, особенно в уездах Да Хуоай, Баолам и городе Баолок, шли проливные дожди. В 15:30 30 июля на участке национальной автомагистрали № 20, проходящем через перевал Баолок, произошел сильный оползень. В результате десятки каменных и грунтовых глыб сползли вниз, покрыв все дорожное покрытие перевала, на котором расположен пост дорожной полиции Мадагуой.

Часть поста оказалась погребенной. По первоначальной информации, офицеры возвращались на пост после выполнения задания по разгрузке пробки на перевале.

ВИА/ИЖВ

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