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Награда «Рыцарь- сверчок» вручена композитору Фам Туэню: вся жизнь и творческая карьера посвящены детям
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг приняла участие в церемонии и вручила награду «Рыцарь - сверчок» композитору Фам Туену.
Выступая на церемонии вручения премии, Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг поздравила и разделила радость от успехов шестого сезона премии «Сверчок» — сезона, который вновь подтвердил свою благородную миссию: находить и прославлять литературно-художественные произведения, пронизанные духом «ради детей», ради подрастающего поколения — будущего страны.
Генеральный директор ВИА особенно тепло поздравила композитора Фам Туена, удостоенного премии «Рыцарь - сверчок» в этом году — почётного звания, отражающего любовь и восхищение как со стороны детей, так и широкой общественности к композитору.
Она выразила особую радость по случаю вручения награды «Рыцарь - сверчок» композитору Фам Туену, подчеркнув, что это звание отражает искреннее восхищение и любовь со стороны детей, а также широкой общественности к творчеству маэстро.
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подчеркнула, что с момента своего основания Премия «Сверчок» стала не просто художественной площадкой, но и пространством, где рождаются воображение, доброта и мечты, устремлённые ввысь.
Она выразила надежду, что каждое отмеченное произведение станет не просто лауреатом, а настоящим спутником детей на всём пути их беззаботного и творческого детства.
Оргкомитет объявил результаты шестого сезона Премии «Сверчок» 2025, в котором было присуждено 1 звание «Рыцарь - сверчок» и 5 наград «Желание сверчка» среди 10 произведений, вошедших в финальный тур конкурса.