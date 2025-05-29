Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Награда «Рыцарь- сверчок» вручена композитору Фам Туэню: вся жизнь и творческая карьера посвящены детям

Церемония вручения Премии «Сверчок» в шестой раз состоялась вечером 28 мая 2025 года в здании ВИА (5, улица Литхыонгкиет, Ханой). Это самая престижная награда, присуждаемая авторам, которые внесли большой вклад в развитие детей на протяжении всей своей жизни и карьеры.
  Ген директор ВИА Ву Вьет Чанг и вице-президент Ассоциации писателей Вьетнама, председатель жюри Чан Данг Хоа вручили премию «Рыцарь- сверчок» музыканту Фам Туену. Фото: ВИА  
Самая главная категория премии – награда «Рыцарь - сверчок» — была вручена композитору Фам Туену за его пожизненный вклад в детское искусство. Его музыкальные произведения стали поистине бессмертными для нескольких поколений вьетнамских детей. Особое внимание жюри привлёкла работа «Возвращение на родину — Детская народная песня», созданная в соавторстве с Фам Хонг Туенем.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг приняла участие в церемонии и вручила награду «Рыцарь - сверчок» композитору Фам Туену.

Выступая на церемонии вручения премии, Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг поздравила и разделила радость от успехов шестого сезона премии «Сверчок» — сезона, который вновь подтвердил свою благородную миссию: находить и прославлять литературно-художественные произведения, пронизанные духом «ради детей», ради подрастающего поколения — будущего страны.

Генеральный директор ВИА особенно тепло поздравила композитора Фам Туена, удостоенного премии «Рыцарь - сверчок» в этом году — почётного звания, отражающего любовь и восхищение как со стороны детей, так и широкой общественности к композитору.

Она выразила особую радость по случаю вручения награды «Рыцарь - сверчок» композитору Фам Туену, подчеркнув, что это звание отражает искреннее восхищение и любовь со стороны детей, а также широкой общественности к творчеству маэстро.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подчеркнула, что с момента своего основания Премия «Сверчок» стала не просто художественной площадкой, но и пространством, где рождаются воображение, доброта и мечты, устремлённые ввысь.

Она выразила надежду, что каждое отмеченное произведение станет не просто лауреатом, а настоящим спутником детей на всём пути их беззаботного и творческого детства.

Оргкомитет объявил результаты шестого сезона Премии «Сверчок» 2025, в котором было присуждено 1 звание «Рыцарь - сверчок» и 5 наград «Желание сверчка» среди 10 произведений, вошедших в финальный тур конкурса.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Лыонг Кыонг и Президент Венгрии приняли участие в открытии фотовыставки

Президент Лыонг Кыонг и Президент Венгрии приняли участие в открытии фотовыставки

В рамках официального визита во Вьетнам, 28 мая в отеле «Метрополь» в Ханое Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и его супруга вместе с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и его супругой приняли участие в открытии фотовыставки, организованной Посольством Венгрии во Вьетнаме. На выставке представлены работы венгерского врача и фотографа Дежё Бозоки.
ПОДРОБНЕЕ

Top