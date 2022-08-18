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МПТ продлило срок антидемпингового расследования на столы и стулья

Министерство промышленности и торговли (МПТ) приняло решение продлить на 6 месяцев срок расследования применения антидемпинговых мер в отношении товаров для столов и стульев, имеющих происхождение в Малайзии и Китае.

Министерство промышленности и торговли (МПТ) приняло решение продлить на 6 месяцев срок расследования применения антидемпинговых мер в отношении товаров для столов и стульев, имеющих происхождение в Малайзии и Китае.

Соответственно, расследование закончится 1 марта 2023 года.

Ранее, 1 сентября 2021 года, МПТ вынесло Постановление № 2091/QD-BCT о расследовании.

Расследуемые товары имеют коды 9401.30.00; 9401.40.00; 9401.61.00; 9401.69.90; 9401.71.00; 9401.79.90; 9401.80.00; 9401.90.40; 9401.90.92; 9401.90.99; 9403.30.00; 9403.60.90; и 9403.90.90.

МПТ проверит информацию, предоставленную заинтересованными сторонами, прежде чем делать выводы, и проведет открытые консультации, чтобы заинтересованные стороны могли напрямую обменяться мнениями.

ВИА

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