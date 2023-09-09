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Министр общественной безопасности: Национальная ассоциация кибербезопасности определяет миссию и видение, соответствующие эпохе

В своем выступлении генерал То Лам сказал, что кибербезопасность и Ассоциация должны служить движущей силой национальной экономики, решая проблемы нации и бизнеса. Национальная ассоциация кибербезопасности должна определить миссию и видение, которые актуальны для нынешней эпохи, заявил министр общественной безопасности генерал То Лам на первом съезде Ассоциация 8 сентября в Ханое.

Ассоциация создана 8 мая 2023 года по решению Министерства внутренних дел.

В своем выступлении генерал То Лам сказал, что кибербезопасность и Ассоциация должны служить движущей силой национальной экономики, решая проблемы нации и бизнеса. Это также должно быть место для чествования продуктов, услуг и предприятий, которые внесли положительный вклад в эту миссию.

Технологии, таланты и инновации в области кибербезопасности имеют еще более важное и решающее значение, сказал он, добавив, что усиление защиты суверенитета, национальных интересов и безопасности в новой ситуации является одновременно тенденцией и вызовом эпохи.

Министр общественной безопасности заявил, что миссия и видение Ассоциации должны не только приносить экономическую прибыль, защищать интересы ее членов, но и преследовать более высокую цель, которая должна стать основной движущей силой дела национального строительства и обороны.

Ассоциация должна стремиться создавать и развивать индустрию кибербезопасности Вьетнама, ценную на международной карте, создавать корпорации и компании с всемирно признанными возможностями кибербезопасности, переходить от аутсорсинга и агентской работы на владение технологиями и производство продуктов.

На съещде были приняты рабочие направления и повестки дня на 2023-2028 годы, был выбран исполнительный комитет. Председателем Ассоциации был выбран заместитель министра общественной безопасности генерал-подполковник Лыонг Там Куанг.

ИЖВ/ВИА

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