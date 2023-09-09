НОВОСТИ
Министр общественной безопасности: Национальная ассоциация кибербезопасности определяет миссию и видение, соответствующие эпохе
Ассоциация создана 8 мая 2023 года по решению Министерства внутренних дел.
В своем выступлении генерал То Лам сказал, что кибербезопасность и Ассоциация должны служить движущей силой национальной экономики, решая проблемы нации и бизнеса. Это также должно быть место для чествования продуктов, услуг и предприятий, которые внесли положительный вклад в эту миссию.
Технологии, таланты и инновации в области кибербезопасности имеют еще более важное и решающее значение, сказал он, добавив, что усиление защиты суверенитета, национальных интересов и безопасности в новой ситуации является одновременно тенденцией и вызовом эпохи.
Министр общественной безопасности заявил, что миссия и видение Ассоциации должны не только приносить экономическую прибыль, защищать интересы ее членов, но и преследовать более высокую цель, которая должна стать основной движущей силой дела национального строительства и обороны.
Ассоциация должна стремиться создавать и развивать индустрию кибербезопасности Вьетнама, ценную на международной карте, создавать корпорации и компании с всемирно признанными возможностями кибербезопасности, переходить от аутсорсинга и агентской работы на владение технологиями и производство продуктов.
На съещде были приняты рабочие направления и повестки дня на 2023-2028 годы, был выбран исполнительный комитет. Председателем Ассоциации был выбран заместитель министра общественной безопасности генерал-подполковник Лыонг Там Куанг.