Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял губернатора префектуры Тотиги

16 декабря в штаб-квартире Министерства иностранных дел член Центрального комитета партии, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял господина Фукуду Томикадзу, губернатора префектуры Тотиги (Япония), а также членов руководства префектуры, находящихся с визитом и рабочими встречами во Вьетнаме с 15 по 17 декабря 2025 года.

На встрече министр иностранных дел Ле Хоай Чунг приветствовал визит губернатора Фукуды в период, когда отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Япония динамично, эффективно и предметно развиваются по всем направлениям.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг поблагодарил администрацию префектуры Тотиги за неизменную поддержку и активное содействие развитию сотрудничества с Вьетнамом в последнее время.

Высоко оценив инвестиционную деятельность более чем 20 предприятий префектуры во Вьетнаме, министр подчеркнул, что межрегиональное сотрудничество с Японией носит весьма практический характер и является эффективным каналом продвижения вьетнамско-японских отношений.

Министр Ле Хоай Чунг предложил префектуре Тотиги продолжить эффективную реализацию подписанных соглашений, активизировать сотрудничество в сферах, создающих импульс для развития Вьетнама, таких как наука и технологии, цифровая трансформация, инновации, подготовка высококвалифицированных кадров, а также и далее уделять внимание и оказывать поддержку вьетнамской общине в префектуре.

Губернатор Фукуда Томикадзу поздравил страну и народ Вьетнама с достижениями, достигнутыми за 80 лет со дня основания государства.

Разделяя оценки министра иностранных дел Ле Хоай Чунга, губернатор Фукуда высоко оценил потенциал развития, инвестиционную среду и кадровые ресурсы Вьетнама.

Сообщив о том, что префектура Тотиги недавно успешно провела третий Фестиваль Вьетнама с участием почти 5.000 человек, губернатор подтвердил, что администрация префектуры Тотиги всегда придает большое значение, прилагает усилия и стремится к дальнейшему расширению сотрудничества с Вьетнамом, в том числе с провинцией Футхо, а также продолжит создавать благоприятные условия для почти 10.000 вьетнамцев, проживающих и работающих в префектуре, тем самым внося вклад в дальнейшее развитие дружественных и партнерских отношений между Вьетнамом и Японией.

Ожидается, что в ходе данного визита во Вьетнам губернатор префектуры Тотиги посетит и проведет рабочие встречи в провинции Футхо.