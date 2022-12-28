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Министерство сельхоз попросили разработать 180-дневный план действий по борьбе с ННН-промыслом
В своем заключении премьер-министр подчеркнул, что снятие «желтой карточки» ЕК должно способствовать устойчивому развитию отечественного рыболовного сектора, обеспечивать интересы народа, улучшая имидж Вьетнама на мировой арене, демонстрируя ответственность за выполнение международных обязательств и конвенций в отношении защиты морской среды и экосистемы.
Наряду с повышением информированности рыбаков в вопросах предотвращения ННН-промысла и поддержкой их в работе, министерства, отрасли и населенные пункты должны неукоснительно исполнять закон о рыболовстве, своевременно корректируя и дополняя соответствующие нормативно-правовые документы.
Он поручил Министерству национальной обороны согласовать с другими министерствами, секторами и местными и прибрежными районами прекращение случаев нарушений иностранных вод к 31 марта 2023 года.
Министерству общественной безопасности поручено основательно разобраться с организацией незаконного лова рыбы в чужих водах.
Министерству иностранных дел было поручено защищать рыбаков и вернуть их домой, а также завершить переговоры по демаркации морских границ между Вьетнамом и другими странами.
Министерству информации и коммуникаций было поручено популяризировать усилия Вьетнама по борьбе с ННН-промыслом, а Министерству планирования и инвестиций было поручено выделить ресурсы министерствам, секторам и населенным пунктам для модернизации их рыболовной инфраструктуры, портов и причалов для лодок и поддержки рыбаков.
В то же время Министерству финансов поручено контролировать ввозимую продукцию водного промысла и выделять средства на реализацию мер по борьбе с ННН-промыслом.
Министерству науки и технологий поручено внедрить технологические и технические решения для обеспечения бесперебойной работы систем мониторинга судов.
От прибрежных населенных пунктов требуется укреплять связи, чтобы поощрять местных рыбаков к строгому соблюдению правовых норм в отношении ННН-промысла, повышать эффективность контроля за происхождением рыбной продукции и усиливать инспекции для обеспечения того, чтобы деятельность по экспорту продукции водного промысла не нарушала правила, запрещающие ННН-промысел.
Их также попросили организовать местные силы по надзору за рыболовством в соответствии с Законом о рыболовстве 2017 года и соответствующими правовыми нормами.