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Министерство иностранных дел провело новогоднюю встречу с представителями иностранных пресс-агентств
Выступая на мероприятии, заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг сказала, что в 2023 году в условиях нестабильности и непредсказуемости в мире Вьетнам добился важных результатов во многих областях, отчасти благодаря ценной поддержке и эффективному сотрудничеству с друзьями и партнерами по всему миру.
В работе по внешнеполитической пропаганде Вьетнам получил поддержку иностранных представительств, международных организаций и иностранных пресс-служб во Вьетнаме, что помогло международному сообществу лучше понимать страну.
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг отметила, что в 2024 году внешнеполитическая деятельность Вьетнама продолжает активно осуществляться. Она выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества иностранных представительств и пресс-служб с Вьетнамом.