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НОВОСТИ

Министерство иностранных дел провело новогоднюю встречу с представителями иностранных пресс-агентств

29 января заместитель министра иностранных дел (МИД) Ле Тхи Тху Ханг председательствовала на ежегодной встрече МИДа с представителями иностранных представительств и иностранных пресс-агентств во Вьетнаме по случаю празднования Нового года по лунному календарю (Тэт).
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и представители иностранных представительств и иностранных пресс-служб во Вьетнаме. Фото: ВИA  
В мероприятии приняли участие около 40 послов, более 50 атташе по культуре и прессе иностранных представительств во Вьетнаме, а также почти 50 корреспондентов и пресс-атташе иностранных пресс-служб во Вьетнаме. Это возможность для МИДа, иностранных представительств и иностранных пресс-служб проанализировать свою прошлогоднюю координацию и вместе отпраздновать традиционный вьетнамский праздник Тэт.

Выступая на мероприятии, заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг сказала, что в 2023 году в условиях нестабильности и непредсказуемости в мире Вьетнам добился важных результатов во многих областях, отчасти благодаря ценной поддержке и эффективному сотрудничеству с друзьями и партнерами по всему миру.

В работе по внешнеполитической пропаганде Вьетнам получил поддержку иностранных представительств, международных организаций и иностранных пресс-служб во Вьетнаме, что помогло международному сообществу лучше понимать страну.

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг отметила, что в 2024 году внешнеполитическая деятельность Вьетнама продолжает активно осуществляться. Она выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества иностранных представительств и пресс-служб с Вьетнамом.

ВИА/ИЖВ

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