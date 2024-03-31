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Международный фестиваль воздушных шаров в Туйенкуанге возобновится в следующем месяце

Третий Международный фестиваль воздушных шаров пройдет в городе Туенкуанг, северная горная провинция Туенкуанг, с 27 апреля по 2 мая, сообщили на пресс-конференции, состоявшейся 29 марта в центральном городе Дананг. Фестиваль положит начало целой серии культурных, спортивных и туристических мероприятий, направленных на популяризацию потенциала местности для развития туризма, ценностей культурного и природного наследия, а также туристических предложений. Это смелый шаг для стимулирования туризма, который поможет привлечь в провинцию больше международных и отечественных гостей и инвесторов.

В этом зрелищном мероприятии примут участие пилоты из Австралии, Китая, Японии, Нидерландов, Испании, Таиланда, Великобритании и Вьетнама.

Тем временем 27 апреля в 20:00 состоится церемония открытия Года туризма Туенкуанг 2024.

С 25 апреля по 1 мая на туристической ярмарке будут организованы стенды, представляющие местные ремесла и общинные туристические продукты.

На конференции заместитель председателя Народного комитета провинции Хоанг Вьет Фыонг сообщил, что в настоящее время идет подготовка к двум фестивалям, и добавил, что провинция приветствует отечественных и иностранных инвесторов, которые приедут и будут искать возможности для туризма.

Туенкуанг обязуется сопровождать и создавать благоприятные условия для бизнеса, чтобы эффективно реализовывать проекты в провинции, подчеркнул он

ИЖВ/ВИА

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