Международный аэропорт Фукуока стал «Воротами» АТЭС-2027

С современной транспортной инфраструктурой, крупными конгресс-центрами и развлекательными моделями международного уровня, созданными для АТЭС, Фукуок готов преобразиться в мегаполис, способный в будущем соперничать с Сингапуром.

В преддверии года АТЭС-2027, наиболее значимого дипломатического события в регионе, Фукуок, особенно южная часть острова, вступает в самый решающий этап строительства с момента получения статуса специальной экономической зоны. Одновременно реализуется ряд стратегических инфраструктурных проектов. Эти инициативы направлены не только на соответствие строгим техническим, безопасностным и эксплуатационным требованиям АТЭС, но и на формирование прибрежного мегаполиса, к которому Фукуок стремится в период 2025–2030 годов.

Как ключевой объект транспортной инфраструктуры, Международный аэропорт Фукуока проходит комплексную модернизацию для соответствия стандартам ICAO 4E. Он будет способен принимать широкофюзеляжные самолёты с 120 стоянками для воздушных судов и обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год.

Для принимающего АТЭС направления аэропорт является не просто транзитным пунктом; он выступает главным «точкой соприкосновения», отражающей образ страны, качество сервиса, уровень технологий и международный статус в глазах иностранных делегатов. Именно поэтому в Международный аэропорт Фукуока внедряются самые передовые мировые технологии, а консультирование по его эксплуатации осуществляет Changi Airport Group - оператор знаменитого сингапурского аэропорта Чанги.

Пассажирский терминал и терминал VVIP отличаются знаковым дизайном, выполненным по высочайшим стандартам, с применением передовых операционных систем, таких как Total Airport Management (TAM), биометрические решения и автоматизированная система обработки багажа. Эти инновации обеспечивают быстрый и беспрепятственный путь для каждого пассажира, отражая стратегический шаг к мощной интеграции этой особой экономической зоны в будущем.