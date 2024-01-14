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Международные финансовые институты с оптимизмом смотрят на экономический рост Вьетнама
Standard Chartered Bank ожидает, что в 2024 году рост ВВП Вьетнама составит 6,7 % (6,2 % и 6,9 % в первом и втором полугодии соответственно).
"Вьетнам продолжает оставаться многообещающим в среднесрочной перспективе. Для поддержания быстрого роста и конкурентоспособности Вьетнаму необходимо модернизировать инфраструктуру и подготовиться к снижению выбросов углекислого газа", - сказал Тим Лилахапхан, экономист Standard Chartered по Таиланду и Вьетнаму.
По словам экономиста, розничные продажи и промышленное производство остаются на высоком уровне, несмотря на недавнее замедление. Экспорт и импорт начинают восстанавливаться, хотя торговля электроникой остается неуверенной. Учитывая вновь возникшие опасения по поводу инфляции, ожидается, что в 2024 году она вырастет до 5,5% с 3,3% в 2023 году.
HSBC также отметил, что ВВП Вьетнама находится на пути восстановления и его рост может достичь 6% в этом году. Банк ожидает, что инфляция во Вьетнаме в этом году составит 3,4%, что значительно ниже целевого показателя в 4-4,5%.
Тем временем Майкл Кокалари, дипломированный финансовый аналитик и главный экономист VinaCapital, прогнозирует, что рост ВВП страны в 2024 году увеличится до 6-6,5% с 5,1% в прошлом году.
По его словам, после сложного 2023 года все указывает на то, что 2024 год должен стать более сильным для экономики Вьетнама благодаря оживлению в обрабатывающей промышленности и улучшению потребительских настроений.
Кроме того, устойчивое снижение процентных ставок в 2023 году должно способствовать росту рынка недвижимости после поддержки фондового рынка в прошлом году, добавил он.