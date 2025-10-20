НОВОСТИ
Логистика для трансграничной электронной торговли: тенденции и оптимальные решения
Продолжение успеха вьетнамских товаров
В глобальном контексте трансграничная электронная коммерция становится неотъемлемым драйвером роста. Объем рынка достиг 791,5 миллиарда долларов США к концу 2024 года, и ожидается рост более чем на 30% в ближайшие годы. Это золотая возможность для производителей, особенно малых и средних предприятий Вьетнама, выйти на мировой рынок.
Вместе с этим логистика становится ключевым фактором, поскольку только при современной инфраструктуре, прозрачности и оптимальных издержках вьетнамские товары смогут успешно конкурировать и быстро достигать потребителей по всему миру.
Вице-президент Глобального альянса трансграничной электронной торговли (ACBC Global), председатель ACBC Вьетнам Нгуен Тхи Хоай Ан отмечает, что трансграничная электронная коммерция — это не только новая инфраструктура мировой торговли, но и продолжение глобализации, где продукты и ценности свободно перемещаются без границ. Сейчас у Вьетнама золотой шанс для рывка благодаря стратегическим преимуществам: удобному географическому положению, богатым ресурсам, молодой рабочей силе и быстрой цифровой трансформации.
С точки зрения международного бизнеса, генеральный директор компании GGBingo (Гуандун) Сяо Цюили считает, что вьетнамские предприятия могут использовать модели электронной коммерции для быстрого повышения конкурентоспособности на глобальном уровне. Эффективное использование платформ Amazon, TikTok Shop, Lazada, Shopee, JD.com и других поможет расширить охват и оптимизировать продажи.
Факты подтверждают это: только на Amazon за последние два года было продано около 17 миллионов вьетнамских товаров с ростом выручки более 50%. Это свидетельствует не только о растущей конкурентоспособности вьетнамских продуктов, но и о расширяющемся международном спросе на качественную, с прозрачным происхождением продукцию. Однако чтобы потенциал стал реальной силой, логистическая сфера Вьетнама должна быть организована современно и прозрачно, быстро и умно, чтобы идти в ногу с развитием мировой торговли.
Эксперты и органы управления отмечают, что многие местные бренды и продукты Вьетнама уже закрепились на внутренних платформах электронной коммерции и начинают завоевывать международный рынок через глобальные платформы. Это позитивный сигнал, но также напоминание о необходимости дальнейшего совершенствования логистической инфраструктуры, поддержки предприятий в оптимизации затрат и устойчивом расширении рынков.
Поворотный момент для устранения узких мест
9 октября 2025 года Премьер-министр подписал Решение № 2229/QĐ-TTg, утвердившее Стратегию развития логистических услуг Вьетнама на период 2025-2035 с видением до 2050 года. Цель стратегии — повышение конкурентоспособности логистической отрасли в условиях международной экономической интеграции. Особое внимание уделяется тому, что логистика — важная отрасль экономики с высокой добавленной стоимостью и необходимая услуга, стимулирующая социально-экономическое развитие. Стратегия максимально использует преимущества географического положения, морской экономический потенциал, цифровую и экологическую трансформацию, и определяет конкретные цели.
Стратегия включает 9 ключевых направлений: совершенствование законодательной базы и усиление государственного управления; развитие современной и комплексной логистической инфраструктуры; содействие региональной кооперации; формирование товарных потоков и развитие рынка логистики; повышение конкурентоспособности предприятий и качества логистических услуг; стимулирование исследований, инноваций, цифровой и экологической трансформации; развитие квалифицированных кадров; укрепление роли ассоциаций и лидирующих компаний; выполнение других задач. В числе решений предусмотрена поддержка развития логистики для трансграничной электронной торговли.
Экономист Динь Чонг Тхинь отмечает, что одной из стратегических целей является снижение затрат на логистику, что повысит конкурентоспособность предприятий и позволит увеличить экспорт свыше 1000 миллиардов долларов США. Эффективная работа логистики ускорит движение товаров, снизит транспортные расходы, что даст предприятиям сильное конкурентное преимущество и стимулирует производство и экспорт.