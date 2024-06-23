Культурный парк на Красной реке создаст новое пространство для Ханоя

Так как грязевые участки в середине и вдоль реки находятся недалеко от центра города, они могут соединяться с культурным пространством Старого квартала, а также с деревнями, где выращивают цветы, в районах Тайхо и Лонгбьен.

По словам Зыонг Дык Туана, заместителя председателя городского Народного комитета, согласно Генеральному плану Ханоя до 2030 года с перспективой до 2050 года, утвержденному премьер-министром, Красная река должна стать главной ландшафтной осью, которая вместе с Западным озером Колоа сформирует открытое и зеленое пространство для центральной городской части.

Поскольку Ханой является членом Сети творческих городов ЮНЕСКО, развитие грязевых площадок ускоряется, чтобы создать архитектурный ландшафт с творческим культурным парком.

Соответствующие агентства получили полномочия изучить проект "развития грязевых площадок в середине и вдоль Красной реки в многоцелевой культурный парк", - добавил он.

И Нгуен Мань Ха, директор Центра охраны природы и развития, и Ле Куанг Бинь, координатор сети "За Ханой, пригодный для жизни", согласились с тем, что илистые отмели необходимо разделить на зоны и управлять ими экологически безопасным и устойчивым образом. Необходимо рассмотреть вопрос о преобразовании источников средств к существованию и интегрировать деятельность людей в планирование развития города, продолжили они.

По словам Нгуен Тоан Тханга, главы отдела городского управления района Хоан Кием, эта территория подходит для создания экологических пространств с естественным восстановлением.

Таким образом, проект направлен на эффективное использование потенциала и природной красоты реки, создание открытого и зеленого пространства, привлекательного для местных жителей и посетителей, сказал он, добавив, что это также возможность привлечь инвесторов и стартапы для развития культурных и исторических ценностей с целью формирования комплексной творческой модели не только для Ханоя, но и для всей страны.

Территория площадью около 328 гектаров в центре Красной реки и около 63,2 гектара песчаной отмели расположены в четырех районах Хоанкием, Бадинь, Тайхо и Лонгбьен.

Они обладают большим потенциалом, чтобы стать привлекательным экологическим и культурным пространством не только для горожан, но и для туристов.