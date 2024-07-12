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Компания Vietjet достигла соглашения о расширении воздушного сообщения между Вьетнамом и Лаосом
В соответствии с соглашением, Vietjet будет сотрудничать с Департаментом гражданской авиации Лаоса для реализации проектов, связанных с авиацией, и дальнейшего расширения деятельности воздушного транспорта в Лаосе, что, как ожидается, создаст до 2 500 новых рабочих мест в авиационном секторе.
Авиакомпания также планирует создать в Лаосе собственные предприятия по техническому обслуживанию и ремонту (MRO) вместе с Vietjet Aviation Academy, чтобы контролировать обучение новой рабочей силы в соответствии с международными авиационными стандартами.
В свою очередь, Департамент гражданской авиации Лаоса, как партнер авиакомпании, обеспечит административную, юридическую и материальную поддержку, а также координацию с другими ведомствами для содействия реализации проектов.
Стремление Vietjet расширить воздушное сообщение в Лаосе обеспечит доступные варианты перелетов и качественные авиауслуги для лаосских и иностранных туристов, посещающих страну.
Эти инициативы будут способствовать социально-экономическому развитию, расширению торговли, туристических связей и культурного обмена между Лаосом и соседними странами региона.
Министерство общественных работ и транспорта Лаоса высоко оценило вклад и возможности Vietjet, международной авиакомпании с быстро развивающейся сетью полетов. Соглашение также соответствует взаимным целям и направлениям, определенным правительствами обеих стран в Меморандуме о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта между правительствами Вьетнама и Лаоса на период 2016-2025 гг.
В 2023 году в рамках сотрудничества с Lao Airlines компания Vietjet запустила региональный современный Центр технического обслуживания самолетов.
Ранее в этом году авиакомпания открыла свой первый маршрут между Вьетнамом и Лаосом, связав Хошимин с Вьентьяном. Авиасообщение стало более удобным и диверсифицированным вариантом для путешественников между двумя странами, а также для дальнейшего сообщения с Австралией, Индией, Республикой Корея, Японией, Китаем, Индонезией, Таиландом, Сингапуром, Малайзией, Казахстаном и другими странами.
В настоящее время Вьетнам является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Лаоса, реализуя 255 активных инвестиционных проектов в Лаосе на общую сумму 5,5 млрд долларов США. Проекты сосредоточены в таких отраслях, как транспорт, туризм, наука и технологии, что способствует торговому обмену, устойчивому развитию и общему процветанию Лаоса, Вьетнама и всего региона.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг по безопасности с 7 звездами от единственного в мире сайта airlineratings.com, посвященного безопасности и продукции, и много лет подряд входит в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям от Airfinance Journal.
Авиакомпания также была признана лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.