Комитет ищет способы обеспечить быстрое и устойчивое восстановление туризма

На встрече. Фото: ВИА

Заместитель премьер-министра Ву Дык Дам 17 августа обратился в Министерство культуры, спорта и туризма (MCST) с просьбой пересмотреть деятельность домашних хозяйств в туристическом секторе, пострадавших от COVID-19.

Министерство должно координировать свои действия с основными туристическими фирмами для формирования ключевых маршрутов, соединяющих населенные пункты, сказал чиновник на заседании Государственного руководящего комитета по туризму в Ханое, на котором оценивалась реализация решений по восстановлению туризма.

Он поручил перезапустить цифровизацию наследия с участием туристических предприятий для продвижения новых туристических продуктов.

Что касается цен на электроэнергию для туристических услуг и объектов размещения, заместитель премьер-министра Дам, также возглавляющий комитет, попросил Министерство промышленности и торговли (МПТ) представить план корректировки цен на электроэнергию премьер-министру до подачи заявления.

По его словам, MCST, туристические ассоциации и фирмы должны предложить конкретные налоговые и земельные льготы.

Министр Нгуен Ван Хунг сообщил, что с начала этого года сектор обслужил почти 72 млн. внутренних туристов и 733.000 иностранных посетителей, заработав около 316 трлн. донгов (13,5 млрд. долл. США).

Количество новых и возобновивших работу турфирм достигло 3.623, как отечественных, так и зарубежных, восстановлено до 90% средств размещения.

Тем не менее, по словам министра, сектор внутреннего туризма сталкивается с давлением роста цен на услуги, нехваткой кадров для размещения и услуг, а также конкуренцией в выдаче виз, среди прочих препятствий.

Председатель Вьетнамской туристической ассоциации Ву Тхе Бинь подчеркнул, что для обеспечения устойчивого восстановления туризма после COVID-19 необходимо принять меры, включая обучение персонала, для наращивания международного туризма.

Что касается реализации Резолюции Политбюро № 08-NQ-TW о превращении туризма в лидирующий сектор экономики и Резолюции правительства № 103/NQ-CP о программе действий по развертыванию Резолюции № 08, министр Хунг подчеркнул необходимость устранения препятствий для выезда-въезда, транзита и пребывания иностранных гостей.

По словам министра, ключом к привлечению иностранных отдыхающих является упрощение выдачи электронных виз.

Министерство общественной безопасности заявило, что оно выдало электронные визы гражданам из 80 стран и территорий и предложило освобождение от виз путешественникам из 25 других стран.



