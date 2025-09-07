НОВОСТИ
Количество международных поисковых запросов о туризме Вьетнама резко возросло
Участники подчеркнули, что основными рынками поиска являются США, Индия, Япония, Республика Корея (РК) и несколько европейских стран, таких как Великобритания и Германия. С начала 2025 года количество запросов о туризме Вьетнама выросло на 10-25%, и оно заняло седьмое место в мире.
В настоящее время Вьетнам опережает другие направления в Юго-Восточной Азии, такие как Филиппины, Сингапур, Таиланд, Индонезия и Малайзия.
В десятку самых популярных направлений во Вьетнаме входят Хошимин, Ханой, Дананг, Фукуок, Нячанг, Хойан, Вунгтау, Далат, Фантхиет и Хюэ. Примечательно, что в Вунгтау и Ниньбинь зафиксированы самые высокие темпы роста, превышающие 75%. Наибольший интерес проявляют рынки США, Индии, Австралии, Японии, Сингапура, Республики Корея, Великобритании, Малайзии и Китая.
Заместитель министра культуры, спорта и туризма Хо Ан Фонг подчеркнул, что конференция проходила в период национальных преобразований, создавая как возможности, так и проблемы для туристического сектора.
Несмотря на значительный рост в последние годы, превративший туризм в яркое пятно на экономическом ландшафте Вьетнама, он подчеркнул необходимость дальнейших прорывов для превращения туризма в ключевую движущую силу экономики, подчеркнув решающую роль частного сектора в стимулировании развития туризма и национального экономического роста.
Заместитель министра отметил, что предприятия призваны сыграть решающую роль, предлагая инновационные идеи, разрабатывая конкретные планы действий и тесно сотрудничая с поставщиками и международными рынками для повышения конкурентоспособности вьетнамского туризма.
Заместитель директора VNAT Ха Ван Шыу сообщил, что по состоянию на июль 2025 года во Вьетнаме насчитывался 4361 международный туроператор, в том числе 1330 акционерных обществ, 3025 обществ с ограниченной ответственностью и шесть частных предприятий, а также 2115 внутренних туроператоров. В стране также насчитывается 280 пятизвездочных отелей почти на 93 000 номеров и 340 четырехзвездочных отелей почти на 47 000 номеров. В настоящее время по всей стране работают более 42 000 лицензированных гидов-экскурсоводов.
Однако большинство туроператоров - это малые и средние предприятия с ограниченной конкурентоспособностью, недостаточными ресурсами для разработки и продвижения крупномасштабных продуктов и отсутствием стимулов для привлечения большего числа посетителей.
В рамках конференции представители министерств, местных органов власти и туристических компаний провели панельные дискуссии, посвященные рынкам Северо–Восточной Азии – АСЕАН, Европы – Северной Америки - Австралии и Индии – Ближнего Востока. Эти обсуждения были сосредоточены на мерах по увеличению числа туристов в каждом сегменте, предложениях о более эффективных механизмах продвижения, укреплении транспортных связей и реструктуризации бизнеса для удовлетворения растущего спроса на цифровую трансформацию в сфере туризма.
Делегаты согласились с тем, что для достижения цели в 25 миллионов международных прибытий к 2025 году Вьетнам должен мобилизовать совместные усилия всех заинтересованных сторон, максимально использовать внутренние и международные возможности и использовать благоприятные институциональные и политические условия для ускорения роста.