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Книга генсека ЦК КПВ: последовательное мышление о мощи всенародной солидарности
Выступая на конференции, секретарь ЦК КПВ, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен рассказал о важных вопросах и основных ценностях книги «Развитие традиции всенародной солидарности; превращение нашей страны в более богатую, сильную, цицилизованную и счастливую», прояснив последовательное мышление Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга о мощи всенародной солидарности. Именно это является ценным справочником и документом, позволяющим партийным комитетам разных уровней лучше понять значимость укрепления всенародной солидарности в нынешний период. Книга предоставляет местным ключевым работникам госаппарата и членам партии более подробную информацию о значении всенародной солидарности в сочетании с эффективным выполнением Резолюции Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама XIII созыва от 24 ноября 2023 года №43-NQ/TW «О дальнейшем развитии традиции и мощи всенародной солидарности; превращении нашей страны в более процветающую и счастливую».
По словам секретаря ЦК КПВ До Ван Чиена, в книге Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга особо подчеркивается, что всенародная солидарность – это драгоценная традиция вьетнамского народа, а также важный и последовательный стратегический курс Коммунистической партии Вьетнама. Практика вьетнамской революции является наиболее наглядным доказательством ценности всенародной солидарности, которая представляет собой источник огромной силы для преодоления всех препятствий, одержания победы над захватчиками, объединения усилий по строительству и защите Отечества, как сказал Президент Хо Ши Мин: «Солидарность, солидарность, великая солидарность. Успех, успех, великий успех».
Выступая на конференции, член ЦК КПВ, секретарь парткома провинции Шокчанг Лам Ван Ман подчеркнул ключевую роль книги главы Компартии Вьетнама в применении теории на практике в этой провинции. По его словам, Шокчанг – провинция с большим количеством представителей нацменьшинств и верующих. Придерживаясь позиции Компартии Вьетнама по всенародной солидарности, в последнее время парткомы разных уровней и власти провинции Шокчанг концентрируются на укреплении всенародной солидарности при выполнении задач социально-экономического развития; поддержания политической стабильности, безопасности и общественнеого порядка; дальнейшего улучшения материальной и духовной жизни местного населения.