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НОВОСТИ

Какая авиакомпания была наиболее пунктуальной в ноябре 2022 года?

Наряду с этим, коэффициент отмены рейсов в ноябре 2022 года во всей авиационной отрасли также улучшился: только 15 из всех 25.937 выполненных в месяц рейсов было отменено
  Фото: CTV/Vietnam+  
Управление гражданской авиации Вьетнама только что обнародовало данные о несвоевременных, задержанных и отмененных рейсах вьетнамских авиакомпаний в ноябре 2022 года.

Соответственно, доля рейсов, вылетающих вовремя (OTP), у Bamboo Airways достигла 96,9%, что является самым высоким показателем в отрасли и он вырос на 3,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте и на 0,1% ниже Pacific Airlines, у которой 96,8% рейсов были выполнены вовремя.

Помимо Bamboo Airways, тройке крупнейших внутренних авиакомпаний, которые также зафиксировали увеличение показателей пунктуальности по сравнению с октябрем 2022 года, две компании - OTP Vietnam Airlines с 96% и Vietjet Air — 94,3%.

Vasco продолжает сохранять показатели своевременности, достигнутые в октябре, когда было выполнено вовремя 95,5% рейсов. Vietravel Airlines — единственная авиакомпания, зафиксировавшая снижение показателей своевременности, при этом OTP достиг 87,91% — снизился на 2,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Наряду с этим, коэффициент отмены рейсов в ноябре 2022 года во всей авиационной отрасли также улучшился: только 15 из всех 25.937 выполненных в месяц рейсов было отменено, что составляет 0,06% и эквивалентно снижению на 0,33 пункта по сравнению с октябрем 2022 года.

Согласно статистике Управления гражданской авиации Вьетнама, двумя основными причинами, приведшими к задержке вылета в прошлом месяце, были опоздание прилета самолета и другие причины со стороны авиакомпании. Основная причина, по которой авиакомпании отменяли рейсы в ноябре 2022 года, связана с погодой.

Последние данные Управления гражданской авиации Вьетнама показывают, что в ноябре 2022 года объем пассажирских перевозок 6 вьетнамских авиакомпаний достиг 4,3 млн. пассажиров, что на 7% больше, чем в октябре 2022 года, и на 634% больше, чем в ноябре 2021 года.

При этом количество иностранных посетителей достигло 835.000, что на 8% больше, чем в октябре 2022 года, на 3.538% больше, чем в ноябре 2021 года, но на 46,5% меньше, чем в ноябре 2019 года. Внутренние пассажирские перевозки обслужили 3,5 млн. пассажиров, что больше на 5 % по сравнению с октябрем 2022 года, ростом на 509 % по сравнению с ноябрем 2021 года и на 12,5 % по сравнению с ноябрем 2019 года.

ВИА

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