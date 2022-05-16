Каждый вьетнамец за границей должен быть самым ярким образом страны

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с представителями зарубежной вьетнамской интеллигенции и молодежи в Нью-Йорке. Фото: ВИА

15 мая в Нью-Йорке премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представителями зарубежной вьетнамской интеллигенции и молодежи в рамках своей рабочей поездки в США и ООН.

Представители зарубежной общины рассказали о своей жизни, работе и учебе, а также о деятельности в Нью-Йорке, отметив, что вьетнамцы здесь всегда выполняли гражданские обязанности, обращали свое сердце к родине и восхищались ее развитием.

Отвечая на вопросы о мерах Вьетнама по привлечению иностранных инвестиций, премьер-министр Тьинь сказал, что Вьетнам имеет соответствующую политику, конкурентные преимущества и стабильную правовую систему, которая соответствует его международным обязательствам. Он также активизирует административные реформы, развивает комплексную инфраструктуру, формирует бизнес-климат, соответствующий Вьетнаму и мировым тенденциям, и готовит высококачественные человеческие ресурсы для инвесторов, которые будут работать в стране.

Он подчеркнул внимание Партии и Государства к привлечению интеллигенции в государственный сектор, создание благоприятных материальных и духовных условий для работающих в государственном секторе.

Он призвал молодых людей, у которых есть способности, желание и энтузиазм, работать в этом секторе, подчеркнув приветствие всех, кто хочет работать на благо себя, своей семьи, общества и Родины.

Что касается обращения с двойными гражданами, премьер-министр сказал, что не только зарубежные вьетнамцы (ЗВ), но и иностранцы во Вьетнаме рассматриваются так же, как и местные вьетнамцы.

Партия и Государство издали множество руководств и политик в отношении ЗВ, последовательно подтверждая, что ЗВ являются неотъемлемой частью сообщества вьетнамских этнических групп, создали условия для укрепления великой национальной солидарности и оказания помощи ЗВ в обретении прочного правового статуса, обустройстве в принимающих их стран и активному способствованию развитию свой страны.

Что касается популяризации образа Вьетнама, премьер-министр сказал, что Вьетнам обладает многими гордыми чертами, и, несмотря на низкую отправную точку, он никогда не получал состояния, силы, положения и престижа в мире, как сегодня, после 35 лет проведения дела обновления.

Поэтому ЗВ могут с полной гордостью представлять образы страны, сказал он, призвав каждый ЗВ быть самым ярким образом Родины.

Отметив, что отношения между Вьетнамом и США развиваются хорошо, премьер-министр Тьинь выразил надежду, что ЗВ в США будут продолжать подтверждать ценности вьетнамского народа, представлять образы Вьетнама, вносить вклад в их семьи и Родину, а также помогать укреплять связи двух стран на международной арене на основе взаимного уважения, равенства и справедливости во имя мира, сотрудничества и развития.



