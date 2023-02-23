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Исполняющий обязанности президента Вьетнама приняла новых послов Швейцарии, Малайзии, Камбоджи

Исполняющий обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан 22 февраля устроила приемы для послов Швейцарии, Малайзии и Камбоджи во Вьетнаме, прибывших для вручения верительных грамот.
  Исполняющий обязанности президента Во Тхи Ань Суан (справа) и посол Швейцарии Томас Гасс. Фото: ВИА  
Исполняющий обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан 22 февраля устроила приемы для послов Швейцарии, Малайзии и Камбоджи во Вьетнаме, прибывших для вручения верительных грамот.

Принимая посла Швейцарии Томаса Гасса, Во Тхи Ань Суан подтвердила, что Вьетнам всегда придавает большое значение своей традиционной дружбе и сотрудничеству со Швейцарией на протяжении последних 50 лет.

Она предложила двум странам поддерживать обмен делегациями на всех уровнях и продолжать тесную координацию и поддержку друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях.

Исполняющий обязанности президента также предложила поощрять швейцарские предприятия к ведению долгосрочного бизнеса во Вьетнаме, особенно в областях зеленого роста, цифровой трансформации, экономики замкнутого цикла, финансов – банковских услугов, страхования, производства, высокотехнологичного сельского хозяйства и образования – обучения.

Она предложила Швейцарии, как стране с важным голосом в Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), продолжить переговоры по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ для достижения в ближайшее время практических результатов, отвечающих интересам обеих сторон.

Посол Гасс выразил надежду, что в этом году две страны продолжат укреплять политические отношения, активизировать встречи на высоком уровне и организовывать визиты.

По его словам, необходимо развивать сотрудничество в сфере образования и торговли, а также обмены между людьми, добавив, что поможет увеличить приток швейцарских ПИИ во Вьетнам благодаря благоприятному инвестиционному климату в стране.

На приеме в честь посла Малайзии Тан Ян Тай Во Тхи Ань Суан согласилась с его предложением активизировать обмен делегациями в этом году, поскольку две страны отмечают 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений.

Она предложила Малайзии создать безопасные и благоприятные условия рабочей среды для вьетнамских рабочих в стране на основе соглашения о трудовом сотрудничестве, подписанного в марте 2022 года.

Во Тхи Ань Суан также предложила ускорить переговоры по скорейшему подписанию меморандума о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в области обороны и работать над созданием соглашения о сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности.

Исполняющий обязанности президента высоко оценила и попросила обе стороны поддерживать активную координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах и в таких организациях, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ООН.

Посол Малайзии сообщил, что будет координировать с властями двух стран организовать мероприятия в честь 50-летия установления дипломатических отношений.

Он попросил уполномоченные органы создать более благоприятные условия, чтобы все больше и больше малайзийцев посещали или занимались бизнесом во Вьетнаме.

Приветствуя Чеа Кимтху – первую женщину-посла Камбоджи во Вьетнаме, Во Тхи Ань Суан выразила уверенность в том, что дипломат проработает успешно свой срок полномочий, тем самым способствуя укреплению двусторонних отношений.

Она подтвердила, что Вьетнам всегда дорожит и уделяет первостепенное внимание укреплению и усилению своей традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с Камбоджей.

Исполняющий обязанности президента предложил двум странам продолжать работать и помогать друг другу на региональных и международных форумах на благо народов двух стран и ради развития АСЕАН.

Посол Чеа Кимта пообещала приложить усилия, чтобы помочь активизировать реализацию подписанного соглашения о сотрудничестве, а также обмены между людьми, а также активизировать коммуникацию для людей двух стран, особенно молодежи, чтобы лучше понять двусторонние отношения и продолжать развивать эти связи.

ВИА/ИЖВ

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