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Индекс деловой активности во Вьетнаме восстанавливается, но все еще ниже 50
Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Вьетнама S&P Global (PMI) оставался ниже отметки 50,0 без изменений четвертый месяц подряд в июне, сигнализируя о продолжительном ухудшении состояния сектора. На уровне 46,2, по сравнению с 45,3 в мае, последнее значение указывало на существенное ухудшение условий эксплуатации.
По данным S&P Global, сообщения о слабом спросе преобладали на протяжении всего последнего опроса, а ухудшение рыночных условий стало основной причиной последнего сокращения новых заказов.
Общий объем нового бизнеса снижался четвертый месяц подряд, причем уверенными темпами, которые, тем не менее, были намного мягче, чем в мае. Новые экспортные заказы сокращались быстрее, чем общий объем нового бизнеса, на фоне снижения спроса на международных рынках.
Сокращение числа новых заказов означало, что количество незавершенных работ продолжало сокращаться, в то время как производители отреагировали на сокращение рабочей нагрузки снижением уровня занятости и покупательской активности.
Кроме того, покупательская активность также снижалась четвертый месяц подряд, хотя и незначительно в конце второго квартала. Сокращение объемов закупок сырья и снижение числа новых заказов привели к падению запасов товаров для покупок.
Запасы готовой продукции также сократились по мере снижения объемов производства, и это происходит второй месяц подряд.
Слабая конъюнктура спроса ослабила давление на цены в июне. Фактически, затраты на вводимые ресурсы снижались второй месяц подряд, причем уверенными темпами, которые были самыми высокими с апреля 2020 года. Падение цен на сырье означало, что фирмы имели некоторую свободу действий для снижения своих собственных расходов в попытке стимулировать спрос. Цены на продукцию снижались третий месяц подряд, причем последнее снижение цен было наиболее заметным за три года.
Помимо снижения давления на цены, отсутствие спроса в обрабатывающей промышленности также привело к появлению свободных производственных мощностей в цепочках поставок. Сроки поставок поставщиков сократились в наибольшей степени почти за 12 лет и стали второй по величине с момента начала обследования в марте 2011 года.
Трудности для фирм, о которых свидетельствовал целый ряд показателей июньского опроса, означали, что деловая уверенность оставалась относительно слабой, несмотря на рост с майского шестимесячного минимума. Однако производители по-прежнему с оптимизмом ожидали увеличения объемов производства в следующем году на фоне надежд на восстановление рыночного спроса и привлечение новых покупателей.
Эндрю Харкер, директор по экономике S&P Global Market Intelligence, сказал, что последний индекс деловой активности в производственном секторе Вьетнама от S&P Global рисует мрачную картину условий в секторе на конец второго квартала, при этом ключевой проблемой, с которой сталкиваются фирмы, является отсутствие спроса.