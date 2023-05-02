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Значимые мероприятия в рамках Гуманитарного месячника 2023 года
«Выполняя свою гуманную миссию, Общество Красного Креста Вьетнама продолжает активизировать свою работу с целью поощрять каждого человека на совершение добрых дел в помощь бедным людям, способствуя распространению духа доброты и человеколюбия в обществе. Мы надеемся, что все больше вьетнамцев в разных регионах страны совершают добрые дела, добрые поступки», - сказала Буй Тхи Хоа.
За 5 лет проведения Гуманитарного месячника общества Красного креста разных уровней мобилизовали более 2 трлн вьетнамских донгов и оказали помощи более 4,3 млн бедных людей и людей, находящихся в трудном положении.