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Значимые мероприятия в рамках Гуманитарного месячника 2023 года

Майский гуманитарный месячник в этом году проводится на тему «От всего сердца каждого из нас – Вместе построим человеколюбивое сообщество».
  Фото: nhandan.vn  
В рамках месячника по всей стране проходят такие значимые мероприятия, как строительство и ремонт 115 домов Красного креста для семей малоимущих рыбаков, оказание помощи бедным рыбакам, сбор средств в поддержку деятельности Красного креста, гуманитарные акции во всех провинциях и городах Вьетнама. Председатель Общества Красного креста Вьетнама Буй Тхи Хоа сообщила, что Общество развернуло движение «Добрые люди, добрые дела – Вместе построим человеколюбивое сообщество», направленное на распространение доброты, поощрение добрых дел, формирование культурного образа жизни и развитие гуманных ценностей в обществе.

«Выполняя свою гуманную миссию, Общество Красного Креста Вьетнама продолжает активизировать свою работу с целью поощрять каждого человека на совершение добрых дел в помощь бедным людям, способствуя распространению духа доброты и человеколюбия в обществе. Мы надеемся, что все больше вьетнамцев в разных регионах страны совершают добрые дела, добрые поступки», - сказала Буй Тхи Хоа. 

За 5 лет проведения Гуманитарного месячника общества Красного креста разных уровней мобилизовали более 2 трлн вьетнамских донгов и оказали помощи более 4,3 млн бедных людей и людей, находящихся в трудном положении.

VOV5/ВИА

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