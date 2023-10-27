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За 10 месяцев объем вновь зарегистрированных ПИИ вырос на 54%
Из общей суммы более 5,33 млрд. долл. США было добавлено к 1051 существующему проекту. Несмотря на то, что объем дополнительного капитала сократился на 39%, количество проектов увеличилось на 19,4% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об уверенности инвесторов в инвестиционном климате Вьетнама, поэтому они принимают решение о расширении своих проектов.
При этом иностранные инвесторы потратили более 5,13 млрд. долл. США на внесение капитала и покупку акций отечественных компаний в рамках 2836 сделок, соответственно увеличившись на 35,4% и уменьшившись на 5,4%.
По данным FIA, за этот период на реализацию проектов ПИИ было выделено около 18 млрд. долл. США, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году.
До 18 из 21 сектора экономики получили прямые иностранные инвестиции в течение первых 10 месяцев. Среди них перерабатывающая промышленность лидировала с почти 18,84 млрд. долл. США, что составило 73,1% от общего объема и выросло на 45,8% в годовом исчислении. За ним последовали недвижимость (почти 2,14 млрд. долл. США, снижение на 44,8%), финансы и банковское дело (почти 1,54 млрд. долл. США, рост в 61,4 раза) и оптово-розничная торговля (почти 907 млн. долл. США, рост на 6,3%).
Переработка и производство также заняли первое место по количеству новых проектов (32,8% от общего числа) и проектов с привлечением дополнительного капитала (54,4%). Между тем, в секторе оптовой и розничной торговли зафиксировано наибольшее количество сделок по вложению капитала и покупке акций (41,6%).
За 10 месяцев во Вьетнам свой финансовый капитал вложили 108 стран и территорий. Возглавил список Сингапур с объемом почти в 4,65 млрд. долл. США, что составило более 18% от общего объема и снизилось на 13%. За ним следуют Республика Корея (РК) - почти 3,93 млрд. долл. США (15,2% и рост на 0,5%) и Гонконг (Китай) - почти 3,54 млрд. долл. США (более 13,7% и рост почти в 2,6 раза).
Если по числу новых проектов лидировал Китай (21,7%), то по числу проектов с привлечением дополнительного капитала (25,7%) и сделок по внесению капитала и покупке акций (28,2%) первое место заняла РК.
В течение этого периода во Вьетнаме по-прежнему преобладали азиатские инвесторы, на долю Сингапура, Китая, Японии, РК, Гонконга и Тайваня пришлось до 81,7% от общего объема ПИИ.
Из 55 провинций и городов, в которых зафиксирован приток ПИИ, наибольший объем инвестиций пришелся на провинцию Куангнинь - почти 3,09 млрд. долл. США, что составляет почти 12% и на 41,3% больше, чем годом ранее. На втором месте - город Хайфон с показателем более 2,8 млрд. долл. США, что составляет 10,9% и в 2,14 раза больше по сравнению с предыдущим годом,далее следуют Ханой, Хошимин и провинция Бакжанг.
Таким образом, по привлечению новых проектов (38%), проектов с привлечением дополнительного капитала (25,3%), а также сделок по внесению капитала и покупке акций (66,6%) из всех городов лидирует Хошимин, отмечает FIA.