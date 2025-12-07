Заместитель премьер-министра работает с властями Ламдонга над восстановлением после стихийных бедствий

В ходе пикового периода, который совместно реализуют провинция Ламдонг и 7-й военный округ, четыре семьи в общине Дран, одном из населённых пунктов, наиболее пострадавших от наводнения в конце ноября, получат финансовую помощь и поддержку военных на месте для восстановления своих домов.

На строительство каждого нового дома выделяется 120 млн донгов (свыше 4 550 долл. США) из государственного бюджета, а также предоставляются рабочая сила и материалы от 7-го военного округа для обеспечения своевременного завершения работ.

Во время рабочей встречи с правительственной делегацией в тот же день председатель Народного комитета провинции Ламдонг Хо Ван Мыой доложил о последствиях наводнений, произошедших с 16 ноября по 5 декабря.

Стихийное бедствие унесло жизни шести человек и привело к ранениям двоих, затронуло более 10 310 домохозяйств, повредило свыше 9 062 гектаров сельскохозяйственных культур и нарушило работу аквакультуры на площади 1,2 гектара. В результате стихии 24 рыболовных судна сорваны с якорей и затонули; погибло более 14 300 голов скота и птицы; более чем на 350 участках произошли оползни, что привело к изоляции ряда транспортных маршрутов. Общий ущерб оценивается более чем в 1,4 трлн донгов.

Что касается восстановления жилья, полностью разрушены 23 дома и требуют строительства заново. На сегодняшний день начаты работы по возведению семи новых домов, а строительство остальных начнётся в ближайшее время, чтобы обеспечить завершение до 15 января 2026 года. Ещё 51 дом получил частичные повреждения и сейчас ремонтируется при финансовой поддержке в размере от 20 до 40 млн донгов каждый. Как сообщил представитель местных властей, для оказания помощи в ремонте мобилизуются силы армии, полиции и молодёжи, чтобы все пострадавшие семьи получили безопасное жильё до 30 декабря.

Буй Тхань Шон поручил провинции полностью задокументировать все убытки, вызванные стихийным бедствием, завершить строительство новых домов до 15 января 2026 года и закончить ремонтные работы до 30 декабря текущего года. Он также призвал власти продолжать выявлять семьи, находящиеся в сложном положении, чтобы своевременно оказывать им помощь.

Исходя из предложений провинции, заместитель премьер-министра поручил местным властям пересмотреть планирование инфраструктуры, особенно автомобильных дорог, и включить долгосрочные решения в среднесрочные и долгосрочные инвестиционные планы. Провинция Ламдонг должна координировать работу с соответствующими министерствами для обеспечения надлежащего выполнения программ переселения жителей из опасных районов.

Буй Тхань Шон также подчеркнул необходимость безопасного режима эксплуатации водохранилищ, а также укрепления дамб и гидроэнергетических объектов для защиты населения, проживающего ниже по течению.