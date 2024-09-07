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Заместитель премьер-министра призвал к оперативному реагированию на супертайфун «Яги»
Помимо центра, заместитель премьер-министра также провел рабочие совещания с другими соответствующими ведомствами и по телефону дал указания силам мониторинга на острове Батьлонгви, поскольку шторм приближается к городу Хайфон и провинции Куангнинь на севере.
Заместитель премьер-министра сказал, что прогнозы и предупреждения необходимо публиковать быстрее и чаще, уделяя особое внимание наиболее опасному периоду, когда шторм выходит на сушу.
Он попросило островные уезда разработать планы защиты морских дамб, а населенные пункты в средней полосе, горах и дельте Красной реки - подготовиться к наводнениям и оползням, поскольку прогнозируются продолжительные проливные дожди из-за воздействия штормовой циркуляции.
Заместитель премьер-министра также попросил силы держать связь с районами, непосредственно пострадавшими от «Яги», и густонаселенными районами, а также министерства и ведомства повысить бдительность, обеспечивая безопасность людей и имущества.
Он сказал, что правительство создало целевую группу в Хайфоне, и что после рабочего совещания с Вьетнамским метеорологическим и гидрологическим управлением он возглавит рабочую группу в портовом городе, чтобы проинспектировать меры по предотвращению и борьбе со штормами.
По данным центра, "Яги", который в настоящее время является супертайфуном, обрушился на Тонкинский залив утром 7 сентября, примерно в 120 км к востоку от Куангниня, где, как ожидается, шторм достигнет своей силы около 17:00 7 сентября.
Наряду с военными силами, которые работают круглосуточно, в помощь усилиям по предотвращению и борьбе со штормом были направлены и другие силы, такие как береговая охрана.