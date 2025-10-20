НОВОСТИ
Заместитель МИД Ле Тхи Тху Ханг: Визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама несет послание об искренних чувствах Вьетнама к Финляндии
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг: По приглашению Президента Финляндии Александера Стубба Генеральный секретарь То Лам и его супруга вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама посетят с официальным визитом Финляндскую Республику с 20 по 22 октября 2025 года. Это первый визит Генерального секретаря КПВ в Финляндию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1973 году.
Продолжая оживленную внешнеполитическую деятельность высокого уровня с начала этого года, визит Генерального секретаря То Лама в Финляндию является ярким подтверждением курса Вьетнама на независимую и самостоятельную внешнюю политику, многосторонность, многообразие, активную и всестороннюю интеграцию в мировое сообщество. Это также важное дипломатическое мероприятие, направленное на активное осуществление Резолюции № 59 о международной интеграции в новых условиях.
Визит несет послание об искренних чувствах и высоком уважении со стороны партии, государства и народа Вьетнама к Финляндии — стране, которая активно помогала Вьетнаму в борьбе за защиту Отечества в прошлом, а также в деле строительства и развития страны сегодня.
Если обратиться к истории, Финляндия была одной из первых стран Северной Европы, признавших и установивших дипломатические отношения с Вьетнамом.
В течение многих десятилетий Финляндия оставалась важным партнером по развитию, сосредоточив усилия на таких сферах, как водоснабжение и водоотведение, борьба с нищетой, изменение климата, лесное хозяйство… что внесло значительный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама.
До сих пор «финская чистая вода» вспоминается вьетнамцами как символ дружбы и долговременной, эффективной помощи финских друзей. Многие проекты в отдалённых районах страны способствовали улучшению и повышению качества жизни вьетнамского народа.
Визит также является важной возможностью для двух стран оценить достигнутые успехи сотрудничества в прошлом, определить новые стратегические ориентиры, придать новый импульс и вывести традиционные дружеские отношения и многостороннее сотрудничество на новый уровень. Наряду с укреплением политического доверия между Вьетнамом и Финляндией визит Генерального секретаря создаст возможности для более всестороннего и глубокого сотрудничества в различных областях, особенно в таких перспективных сферах, как цифровая экономика, «зелёная» экономика, циклическая экономика, наука и технологии, морское дело, возобновляемая энергетика, высокотехнологичное сельское хозяйство. Эти направления являются приоритетными для Вьетнама, а Финляндия обладает соответствующими преимуществами и опытом.
Кроме того, визит открывает важные возможности для Вьетнама в продвижении сотрудничества с Северной Европой и одновременно способствует реализации роли Вьетнама как моста, соединяющего Финляндию с АСЕАН, а также ЕС с АСЕАН, что будет способствовать укреплению региональной связности в условиях быстро меняющегося мира с множеством вызовов, требующих совместных усилий для решения.
Корреспондент: Как Вы оцениваете отношения Вьетнам – Финляндия в последнее время и каковы Ваши ожидания от визита Генерального секретаря?
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг: Будучи в прошлом друзьями, поддерживавшими и помогавшими друг другу в трудные времена, сегодня Финляндия продолжает оставаться важным партнером Вьетнама в Северной Европе. Со временем отношения Вьетнам – Финляндия перешли от сотрудничества в области развития к взаимовыгодному партнерству. Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Финляндией стабильно растет в последние годы, достигнув 422,5 млн долларов США в 2024 году и более 279 млн долларов США за первые девять месяцев 2025 года. Расширяется сотрудничество в области образования и подготовки кадров: в настоящее время почти 20 университетов Вьетнама успешно сотрудничают с финскими партнерами, а более 2500 вьетнамских студентов обучаются в Финляндии по направлениям экономики, информационных технологий, туризма и другим.
Активно развивается сотрудничество и в других сферах — наука и технологии, культура и спорт, туризм, трудовые ресурсы. В новых областях — таких, как циклическая экономика, высокотехнологичное сельское хозяйство, «зелёный» переход, возобновляемая энергетика — открываются перспективные рамки взаимодействия, соответствующие потенциалу и потребностям обеих сторон.
В этом духе визит Генерального секретаря будет способствовать укреплению и углублению отношений между Вьетнамом и Финляндией, активизации существующих механизмов сотрудничества, определению новых направлений, а также углублению отраслевого взаимодействия, особенно в стратегических областях.
Опираясь на прочную традицию дружбы, а также на широкий потенциал и перспективы сотрудничества, я убеждена, что визит Генерального секретаря То Лама откроет новый этап, придаст мощный импульс и прорыв во взаимодействии с Финляндией, принесет многочисленные позитивные результаты на благо народов двух стран, а также внесет весомый вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития в каждом регионе и во всем мире.
Корреспондент: Большое спасибо, уважаемая Заместитель министра!