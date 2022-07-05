Жара охватила север и центр Вьетнама

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования (NCHMF), в центральном регионе от Тханьхоа до Фуйена уже несколько дней стоит жаркая погода, а температура в некоторых местах превышает 38 °C.

Экстремальная погода приведет к тому, что температура будет оставаться выше 35 °C с 10 до 17 часов, а влажность упадет до 45-65%. Ожидается, что жара продлится до 8 июля.

Дельта Красной реки на севере, включая Ханой, также охвачена жарой: температура колеблется в пределах 35–36 °C, а влажность колеблется в пределах 55–70%. Будут места, где жара поднимется выше 36 °C.

В NCHMF заявили, что с 5 по 9 июля на севере следует ожидать дождей и гроз, которые, вероятно, будут сопровождаться торнадо, молниями, градом и сильными порывистыми ветрами.

Центр предупредил людей о высокой опасности возникновения пожаров в жилых массивах и лесных пожаров в центральном районе в результате высоких температур, низкой влажности и сухих юго-западных муссонных ветров.