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Документальный фильм ВИА получил множество международных наград
Документальный фильм рассказывает о жизни наркоманов, попавших во все уменьшающуюся спираль наркотиков, преступности и отчаяния.
Но благодаря «неожиданному источнику сил» некоторым из них удалось избавиться от этой привычки и медленно перестроить свою жизнь к большому удовольствию своих семей, которые из-за них пережили полное разочарование и страдание.
60-минутный документальный фильм был высоко оценен судьями кинофестивалей в Индии и Сингапуре, где он был показан и получил главные призы.
Совместно снятый режиссерами Нго Ким Ань, Нгуен Хыу Чунгом, Полом Кеннеди и молодым оператором Ха Ван Куинем фильм «Прогулка по долине смерти» рассказывает о жизни нескольких наркоманов, живущих в Ханое и Куангнине. В течение многих лет многие из них падали все ниже и ниже, чтобы подпитывать свои пристрастия.
В этой честной и разоблачительной постановке они открывают свои сердца, вспомнив, как они опозорили свои семьи, украв деньги, отложенные на воспитание собственных детей, чтобы потратить их на наркотики.
Но многими ВИЧ-инфицированные изо всех сил пытались найти «свет в конце туннеля», не падая духом, снова и снова безуспешно пытаясь бросить наркотики благодаря реабилитационным программам.
В конце концов они нашли спасение благодаря неожиданному источнику - силе молитвы.
Режиссер Пол Кеннеди сказал: «Хотя, очевидно, для нас большая честь получить высокую оценку от коллег из киноиндустрии, но что приносит нам больше всего радости, так это возможность показать бедственное положение и боль наркоманов международной аудитории».
«Зависимость от тяжелых наркотиков - огромная проблема во всем мире. И у нас была возможность пролить позитивный свет на проблему и посмотреть на удивительную работу, проделанную для того, чтобы избавить людей от их боли и страданий».
«И дело не только в самих наркоманах. Страдают также их семьи и близкие».
Режиссер Чунг отметил: «Документальный фильм не фокусируется на наркомании, но подчеркивает жгучее желание спастись тех, кто попал в порочный круг наркотиков и преступности. Наркотики сделали их желание безнадежным и беспомощным. Но произошло чудо, спасшее их, и теперь их очередь спасать других, у которых было похожее прошлое и которые разделяют то же самое жгучее желание».
«Ключевым моментом в их реабилитации является подход христианского центра “Новая жизнь”», - сказал помощник директора Нгуен Суан Хынг.
«Вместо того, чтобы сидеть под замком, они были предоставлены самим себе, чтобы работать над своей зависимостью, получая поддержку от других наркоманов в той же ситуации или бывших потребителей наркотиков, которым удалось вылечиться».
«Именно их честность и прозрачность помогли сделать фильм “Прогулка по долине смерти” успешным. Они и члены их семей, жены, матери и отцы – все они настоящие звезды нашего документального фильма».
«Фильм был действительно интересным и захватывающим, и он стал настоящей мотивацией для других кинематографистов по всему миру», - написали организаторы Международного кинофестиваля в Гангтоке.
Между тем, цитата Всемирного кинокарнавала в Сингапуре гласит: “Вы вырвали победу из толпы сотен многообещающих кинематографистов по всему миру».
«Вы изрезали скалы, чтобы создать скульптуру, напоминающую ваше достижение. Ваша тяжелая работа действительно окупается».
Документальный фильм в настоящее время рассматривается для дополнительных показов и наград на 10 кинофестивалях.