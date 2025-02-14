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Депутаты НС обсуждают дополнения к плану социально-экономического развития на 2025 год
Затем состоится обсуждение проекта пересмотренного Закона об организации правительства.
Во второй половине дня будет рассмотрен проект резолюции НС, регулирующей решение некоторых вопросов, связанных с реструктуризацией государственного аппарата.
Депутаты НС также примут участие в групповых обсуждениях дополнительного плана социально-экономического развития на 2025 год, инвестиционной политики для железнодорожного проекта Лаокай - Ханой - Хайфон, а также проекта резолюции НС о пилотировании некоторых специфических и специальных механизмов и политик для развития городских железнодорожных сетей в Ханое и Хошимине.
Согласно предложению правительства, 2025 год является ключевым годом, поскольку это заключительный год реализации плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы, а также время для ускорения и прорыва в достижении целей, поставленных на этот период. Это также ключевой год для проведения партийных съездов всех уровней и подготовки прочного фундамента для успешной реализации десятилетней стратегии 2021-2030 годов, знаменующей вступление Вьетнама в новую эру развития.
Поэтому рост ВВП страны в 2025 году должен составить не менее 8%, чтобы заложить прочный фундамент для двузначного роста в течение достаточно длительного периода времени, начиная с 2026 года.
В проверочном отчете Экономического комитета НС говорится, что предложение о повышении целевого показателя экономического роста на 2025 год отражает решимость и усилия правительства по успешному достижению целей социально-экономического развития на период 2021-2025 гг.