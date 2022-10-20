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День вьетнамских женщин: Путь к гендерному равенству в политике Вьетнама
На этой неделе улицы Ханоя украшены цветами, знаменуя собой День вьетнамских женщин, который ежегодно отмечается во Вьетнаме 20 октября. Этот день предоставляет ПРООН во Вьетнаме хорошую возможность задуматься о важности достижения гендерного равенства, особенно в отношении участия женщин в политической жизни и руководстве, и рассмотреть прогресс в достижении этой цели.
Этот императив становится еще более неотложным, учитывая многочисленные кризисы, затрагивающие сегодня мир, включая климатический кризис, COVID-19, а также другие гуманитарные проблемы и трудности в области развития, которые угрожают свести на нет достижения в области развития и несоразмерно затрагивают женщин. Последствия этих кризисов действительно высветили важность обеспечения полного участия женщин в разработке государственной политики, признающей потребности и права всех женщин и девочек. Расширение прав и возможностей женщин и их участие в политике имеют решающее значение для создания представительных, справедливых и эффективных институтов, которые играют решающую роль в комплексном восстановлении от различных новых угроз безопасности и преодолении возникающих проблем в области развития.
Что касается участия женщин в принятии политических решений, то во Вьетнаме имеется адекватная правовая база для обеспечения гендерного равенства в политической и общественной жизни. В статье 26 Конституции четко признается, что мужчины и женщины пользуются равными правами во всех областях. Это было подкреплено статьей 11 Закона о гендерном равенстве (2006 г.). Вьетнам добился значимого прогресса по сравнению с другими странами региона. Согласно отчету Всемирного экономического форума о гендерном разрыве за 2022 год, Вьетнам набрал 0,705 балла по шкале от 0 до 1 с точки зрения индекса гендерного разрыва, заняв 83-е место из 146 стран, улучшив свою позицию с 87-й в 2021 году.
В то же время у Вьетнама есть и другие амбициозные цели по расширению прав и возможностей женщин и женскому лидерству. Резолюция 26-NQ/TW от 2018 года Коммунистической партии Вьетнама устанавливает цели по представительству женщин к 2030 году в партийных комитетах всех уровней (25%), а также в Национальном собрании (НС) и Народных советах всех уровней (35%). В Стратегии гендерного равенства страны на 2021–2030 гг. установлены цели, согласно которым к 2025 году 60% государственных органов и органов местного самоуправления должны иметь женщин на ключевых руководящих должностях, а к 2030 году их доля возрастет до 75%.
Давайте посмотрим, где Вьетнам находится сегодня в выполнении этих целей. На недавних выборах 2021 года доля женщин-депутатов НС увеличилась до 30,26%, что стало первым случаем, когда Вьетнам преодолел критический порог, необходимый для того, чтобы женщины могли оказывать заметное влияние на процесс принятия решений. Однако участие женщин в высших эшелонах руководства Партии и правительства значительно сократилось. В Политбюро осталась только одна женщина, а также женщины не были представлены на четырех высших руководящих должностях страны. Представленность женщин в органах исполнительной власти остается очень низкой: только 2 из 22 министерств и ведомств министерского уровня возглавляются женщинами. Согласно первоначальным результатам исследования гендерного равенства в государственном управлении во Вьетнаме, за последние 10 лет (2012-2022 гг.) хотя женщины составляют в среднем 40% министерского персонала, они занимают только около 21% ключевых руководящих должностей, и часто представлены на уровне заместителей. Более того, обзор Национальной стратегии гендерного равенства на 2011–2020 гг., проведенный Министерством труда, инвалидов и социального обеспечения показал, что все три цели в отношении женского политического лидерства не были достигнуты[1] за последние 10 лет.
Мы должны задуматься об основных причинах разрыва между амбициозными целями и реальностью, а также о том, как воплотить все национальные цели в области гендерного равенства в политике в реальность.
Согласно опубликованной Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 5 марта 2020 года публикации «Перспективы человеческого развития на 2020 год: борьба с социальными нормами — изменение правил игры в борьбе с гендерным неравенством», одной из выявленных причин гендерного неравенства является глубоко укоренившееся предубеждение, которое бросило вызов достижению подлинного равенства. Эти выводы подтверждаются исследованиями, проведенными нами во Вьетнаме. Отчеты ПРООН (PAPI) за 2019, 2020 и 2021 годы постоянно указывают на то, что социальные и культурные убеждения остаются одним из основных препятствий для расширения участия женщин на уровне деревень и провинций, где избиратели по-прежнему предпочитают кандидатов-мужчин с семьями кандидатам-женщинам с семьями. Кроме того, согласно исследованию «Роли, результаты работы и вклад вьетнамских женщин-представителей в период 2016–2021 гг.», женщины-делегаты изолированы от определенных областей государственной политики, таких как образование, здравоохранение и занятость, в то время как их участие в других важных таких областях, как государственные финансы, национальная безопасность, оборона, экономическая политика и другие, остается ограниченным. Согласно «Гендерным социальным нормам 2022 г.» в Отчете об индексе человеческого развития за 2022 г., во Вьетнаме 93,75% людей по-прежнему имеют хотя бы одно предубеждение против гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а 65,08% людей по-прежнему придерживаются предубеждений в отношении политической роли мужчин и женщин.
В этом контексте ПРООН во Вьетнаме готова поддержать страну в выполнении ее обязательств и задач по обеспечению гендерного равенства в государственном секторе. Наша поддержка в ближайшие годы будет основываться на Стратегии гендерного равенства ПРООН на 2022–2026 гг., которая включает следующие основные направления: усиление коллективной мобилизации женщин, их голоса и влияния; продвижение государственной политики и услуг, учитывающих гендерные аспекты; укрепление женского лидерства и участия в процессах мира и восстановления; изменение негативных социальных норм; и содействие получению более качественных данных и анализа для разработки политики.
В 2022 году, когда исполняется 45 лет со дня вступления Вьетнама в Организацию Объединенных Наций, ПРООН во Вьетнаме решительно взялась за усиление коллективной мобилизации женщин, их голоса и влияния посредством нескольких инициатив. На самом деле, необходимы дополнительные усилия для роста и развития кадров будущих женщин-лидеров в партии и правительстве путем поддержки и продвижения молодых женщин-чиновников на руководящие должности. В сотрудничестве с Союзом женщин Вьетнама мы создали 3 сети женских лидеров в Нгеане, Тхайбине и Контуме. Эти местные товарищества предназначены для продвижения женщин на руководящие должности посредством подготовки, взаимного обучения и сетевых возможностей. Благодаря партнерству с Национальной политической академией им. Хо Ши Мина мы стали соорганизаторами специальной учебной программы под названием «Молодые женщины, готовые к лидерству», предусматривающей наставническую деятельность с целью развития потенциала 30 многообещающих молодых женщин-лидеров.
Время имеет решающее значение не только из-за приближения сроков выполнения обязательств по достижению собственных целей Вьетнама в 2025 и 2030 годах, но и, что более важно, потому что полное и равноправное участие женщин является предварительным условием устойчивого и инклюзивного развития, которое никого не оставляет позади. Мы должны действовать сейчас, с коллективной решимостью и общим видением, чтобы иметь возможность достичь гендерного паритета в политике. В этот День я призываю вьетнамских женщин из всех слоев общества разбить «стеклянный потолок» и преодолеть социальные предубеждения; поверить в ваши способности и ваш потенциальный вклад в развитие Вьетнама. ПРООН во Вьетнаме надеется на сотрудничество со всеми вами, государственными учреждениями, местными неправительственными организациями и партнерами по развитию, чтобы активизировать усилия страны по обеспечению равноправного и значимого участия женщин в политике во Вьетнаме.