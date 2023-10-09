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Дананг привлекает туристов с потенциальных международных рынков
Директор Управления туризма города Дананга Чыонг Тхи Хонг Хань сообщила, что совсем недавно состоялись переговоры между Управлением туризма города Дананг и индийскими авиакомпаниями и туристическими компаниями по открытию прямых рейсов и привлечению туристов в Дананг. Управление напрямую провело работу с индийскими авиакомпаниями Air India, Vistara и Indigo Airlines, предоставляя информацию о направлениях, подчеркивая потенциал и впечатляющий рост индийских туристов, приезжающих в Дананг, а также о политике поддержке открытия прямых рейсов международными авиакомпаниями.\
Чыонг Тхи Хонг Хань заявила, что Дананг – новое привлекательное направление для индийских туристов. Город имеет множество преимуществ для развития пляжного курортного туризма. Город славится всемирно известными гостиничными брендами, специализированными парками развлечений, фирменными блюдами, ночными развлекательными мероприятиями и богатой кулинарной культурой. Дананг также считается ведущим местом проведения фестивалей и мероприятий в Азии. Рост числа индийских посетителей Дананга за первые 9 месяцев 2023 года демонстрирует привлекательность этого направления. Количество индийских туристов, посещающих Дананг, насчитывается более 95 тысяч посетителей, что составляет почти 50% от общего числа индийских посетителей во Вьетнаме.
Управление туризма города Дананг организовало встречи с туристическими компаниями, которые привозят туристов в Дананг, в том числе: Motherson Air Travel, Dream Trip4U, Luxury Vacations & Holiday, ATG Holidays. Это предприятия, которые специализируются на MICE, FIT туризмах.
Представители туристического бизнеса высоко ценят Дананг за его способность предоставлять разнообразные продукты и услуги с гарантируемым качеством. По словам индийских туристов, они предпочитают останавливаться минимум на 4 ночи в 4-5-звездочных отелях Дананга, участвуя в развлекательных мероприятиях. В настоящее время Дананг является точкой пересечения привлекательных цепочек продуктов, отвечающих вкусам индийских клиентов.
Директор по продажам туркомпании Motherson Air Travel Анудж Ананд отметил, что компания планирует доставлять клиентов в новые направления, и Дананг, по его словам, – это направление, которое обязательно нужно посетить . Между тем, директор компании ATG Holidays Винай Арора заявил, что он удовлетворен и удивлен количеством и качеством отелей и индийских ресторанов в Дананге.
Участвуя в программе продвижения туризма в Сеуле (Южная Корея), заместитель председателя народного совета гордода Дананг Чан Фыок Шон отметил, что Южная Корея всегда является ведущим международным туристическим рынком для Дананга. А Дананг, в свою очередь, всегда активно проводит рекламную деятельность в Корее, стремясь принести корейским туристам новые впечатления. В частности, новая политика въездных виз во Вьетнам, вступившая в силу с 15 августа 2023 года, создала более простые и удобные условия путешествию для иностранных туристов, в том числе корейцев.