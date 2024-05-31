НОВОСТИ
Группа AEON экспортирует 30 тонн личи из Хайзыонга в Японию
30 мая делегация компании посетила район выращивания личи в уезде Тханьха, северная провинция Хайзыонг. Они также пообщались с местными фермерами, чтобы узнать о процессе выращивания, объемах производства и времени сбора урожая.
Мацуда Наоки, специалист по закупкам свежих фермерских продуктов в компании Aeon Global Merchandising, отметил, что личи из Хайзыонга, продаваемые в системе супермаркетов Aeon, были хорошо приняты японскими потребителями.
По его словам, помимо размещения личи на полках супермаркетов Aeon, компания будет проводить дополнительные рекламные мероприятия, чтобы этот фрукт стал более популярным среди японцев.
По словам Мацуды, они уже второй раз посещают район выращивания личи в Тханьха, и очень довольны качеством фруктов, а также процессом выращивания и ухода за ними в соответствии со стандартами Global GAP.
Мацуда выразил надежду, что производители будут серьезно соблюдать стандарты Global GAP и строго контролировать остатки пестицидов. Тем временем, власти и агентства должны создать сорта, более устойчивые к суровым погодным условиям и приносящие бессемянные плоды, чтобы увеличить объем экспорта.
Компания Aeon, которая уже пять лет импортирует личи Тханьха, намерена продолжить импорт этого фрукта в Японию в ближайшие годы, добавил он.
По данным провинциального Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, объем производства личи в Хайзыонге в 2024 году составит 40 000-45 000 тонн, а раннеспелых фруктов - 30 000 тонн. Основной урожай планируется собрать с 10 июня до конца месяца.