НОВОСТИ
Город Хошимин привлёк почти 8 миллиардов долларов США денежных переводов из-за рубежа за девять месяцев 2025 года
Стабильность этих поступлений продолжает способствовать укреплению валютного курса и поддержке местного экономического развития.
Согласно отчёту Государственного банка (Регион 2), объём денежных переводов, поступивших в Город Хошимин за девять месяцев 2025 года, составил 7,969 миллиарда долларов США, что на 6,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В третьем квартале 2025 года объём переводов достиг более 2,737 миллиарда долларов США, немного снизившись по сравнению с предыдущим кварталом, но всё же увеличившись на 18% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
По региональной структуре Азия остаётся крупнейшим источником денежных переводов в Город Хошимин за девять месяцев, обеспечивая 50,4% от общего объёма. Далее следуют Америка (30,2%), Европа (9,0%), Океания (8,4%) и Африка (2,0%).
Примечательно, что переводы из Африки продемонстрировали впечатляющий рост — на 150,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале рост из этого региона составил 266% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Другие регионы также показали положительную динамику: Европа — рост на 16,7%, Океания — на 11,1%, Америка — на 10,3%, в то время как Азия сократилась на 2,8%.
По словам Чан Тхи Нгок Льен, заместителя директора Государственного банка (Регион 2), большая часть денежных переводов по-прежнему осуществляется через кредитные и экономические организации, расположенные в кварталах и коммунах бывшего Города Хошимина.
Регионы бывших провинций Бариа–Вунгтау и Биньзыонг составляют лишь около 2% общего объёма переводов, поэтому на них практически не повлияли административные изменения.
В провинции Донгнай, также входящей в зону управления Государственного банка (Регион 2), в настоящее время отсутствуют экономические организации, осуществляющие прямые выплаты в иностранной валюте. Денежные переводы в этом регионе в основном поступают через кредитные организации для физических лиц, проживающих во Вьетнаме.
Представитель Государственного банка (Регион 2) отметил, что четвёртый квартал каждого года традиционно является пиковым периодом для денежных переводов, поскольку он совпадает с рождественскими праздниками, Новым годом и Тет. В это время вьетнамцы за рубежом часто отправляют средства для поддержки своих семей.
В связи с этим Государственный банк (Регион 2) прогнозирует, что общий объём денежных переводов в 2025 году, вероятно, превысит показатель 2024 года.
Ранее, в 2024 году, Город Хошимин зафиксировал объём переводов на уровне около 9,6 миллиарда долларов США, что составило значительную часть из общего объёма 16 миллиардов долларов США, поступивших во Вьетнам.