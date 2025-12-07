Главная премия VinFuture 2025 отмечает учёных за открытия и разработку вакцин против ВПЧ

Фонд VinFuture официально объявил лауреатов премий VinFuture 2025 на церемонии в Ханое 5 декабря.

Были отмечены четыре выдающихся научно-технических прорыва, отражающих тему текущего года «Подъём и процветание» и подчёркивающих роль трансграничного научного сотрудничества в решении глобальных проблем в сфере здравоохранения, экологии и обеспечения условий жизни человека.

Главная премия VinFuture 2025 стоимостью 3 млн долл. США присуждена четырём учёным, доктору Дугласу Р. Лоуи, доктору Джону Т. Шиллеру, доктору Эми Р. Креймер и профессору Мауре Л. Гиллисон (США), за открытия и разработку вакцин против ВПЧ для профилактики опухолей, вызываемых вирусом папилломы человека.

Фундаментальные исследования капсидных белков ВПЧ, проведённые докторами Дугласом Лоуи и Джоном Шиллером, привели к созданию высокоэффективных вакцин против ВПЧ, предотвращающих миллионы случаев рака шейки матки, особенно в развивающихся странах. Кроме того, разработанная доктором Эми Креймер схема вакцинации одной дозой, ныне рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), значительно расширила доступ населения по всему миру к этой вакцине.

Параллельно лабораторные и эпидемиологические исследования профессора Мауры Гиллисон и доктора Эми Креймер установили связь между ВПЧ и раком головы и шеи, представляющим растущую онкологическую угрозу, которую ожидается снизить благодаря программам вакцинации против ВПЧ. Достижения доктора Дугласа Лоуи, доктора Джона Шиллера, доктора Эми Креймер и профессора Мауры Гиллисон уже спасли миллионы жизней и будут продолжать снижать глобальное бремя рака ещё на протяжении десятилетий.

Помимо Главной премии, в 2025 году будут вручены и три Специальные премии VinFuture стоимостью по 500 000 долл. США каждая в номинациях «Инноваторы из развивающихся стран», «Женщины-инноваторы» и «Инноваторы с выдающимися достижениями в новых областях».

Специальная премия VinFuture 2025 для инноваторов из развивающихся стран присуждена профессору Марии Эсперансе Мартинес-Ромеро (Мексика) за достижения в области микробной экологии и симбиотической фиксации азота в тропиках.

Профессор Мартинес-Ромеро открыла и описала множество новых видов Rhizobium, существенно расширив научное понимание микробной таксономии и взаимодействия микроорганизмов с растениями в сельском хозяйстве. Её исследования открыли новые направления в изучении бактериально-растительной симбиозы, что имеет важнейшее значение для устойчивого земледелия в условиях ограниченных ресурсов.

Специальная премия VinFuture 2025 для женщин-инноваторов присуждена профессору Мэри-Клэр Кинг (США) за выявление гена предрасположенности к раку молочной железы и яичников BRCA1, что заложило основу для генетического тестирования, скрининговых программ и персонализированного лечения. Её эпохальное определение локуса BRCA1 на хромосоме 17q21 в 1990 году, ещё до секвенирования генома человека, считается исторической вехой, продемонстрировавшей генетическую природу онкологических рисков и кардинально изменившей подходы к профилактике и терапии рака во всём мире.

Специальная премия VinFuture 2025 для инноваторов с выдающимися достижениями в новых областях присуждена профессору Венкатесану Сундарасану (США), профессору Рафаэлю Мерсье (Германия), доктору Эммануэлю Гидердони (Франция), доктору Имтиязу Хандайю (США) и доктору Дельфин Миёле (Франция) за их инновации в создании клональных гибридных сельскохозяйственных культур.

Производство гибридных семян риса, основной продовольственной культуры для более чем половины населения Земли, является трудоёмким и дорогостоящим процессом, что приводит к высокой стоимости семенного материала. Работа команды позволила рисовым растениям давать семена, сохраняющие все превосходные качества материнского растения посредством самоопыления, основанного на новых знаниях в области биологии развития и генетики. Это новаторское исследование повышает урожайность, снижает затраты на производство семян и способствует обеспечению устойчивой продовольственной безопасности во всём мире.

Комментируя отмеченные в этом году достижения, председатель Совета по присуждению премий VinFuture профессор сэр Ричард Френд заявил: «Лауреаты премии VinFuture 2025 добились крупных научных прорывов, принесших прямую пользу здравоохранению и устойчивому производству продовольственных культур в мире. От новых вакцин и понимания генетической предрасположенности к заболеваниям до новых подходов к селекции растений и инновационных протоколов для их здорового роста, все эти достижения воплощают силу науки, движимой состраданием и международным сотрудничеством. Они демонстрируют, что когда знания служат человечеству, они не только углубляют наше понимание мира, но и укрепляют сами основы жизни.»

Премия VinFuture 2025 получила 1 705 номинаций от учёных, исследовательских учреждений и технологических компаний по всему миру, что почти втрое превышает показатель первого года её проведения. Эти заявки отражают значимые международные исследования, направленные на защиту общественного здоровья, разработку интеллектуальных материалов нового поколения, борьбу с изменением климата, ускорение внедрения новых энергетических решений и укрепление глобальной системы продовольственной безопасности.

После пяти последовательных и высоко оценённых циклов вручения премий VinFuture уверенно закрепляется в числе самых престижных мировых наград в области науки и технологий, получив 6 132 номинации почти из 110 стран и территорий на пяти континентах и отметив 48 выдающихся лауреатов.

Отмеченные инновации от чистой энергетики, искусственного интеллекта и биомедицинских технологий до преобразующих достижений в сельском хозяйстве, повышают качество жизни, укрепляют благополучие людей и формируют стратегические пути развития будущего человечества.