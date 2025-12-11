Генерал армии Фан Ван Зянг провёл встречу с Секретарём Совета безопасности Российской Федерации

Во второй половине дня 10 декабря в Ханое генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны Вьетнама, провёл встречу с генералом армии Сергеем Шойгу, Секретарём Совета безопасности Российской Федерации.

Отношения в области обороны между Вьетнамом и Российской Федерацией в последнее время продолжают реализовываться в духе «доверия, практичности, эффективности и всесторонности» и остаются одним из важнейших столпов традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Россия. Особенно выделяются такие направления, как обмен делегациями различных уровней, прежде всего высокого; подготовка кадров; сотрудничество между видами и родами войск; научные исследования в рамках Вьетнамско-Российского Тропического центра; поддержание эффективной координации и консультаций в международных многосторонних механизмах и форумах по вопросам обороны.

Подчеркнув важное значение визита генерала армии Сергея Шойгу и делегации, направленного на конкретизацию основных ориентиров всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Россия в новом этапе сотрудничества, согласованного руководителями двух стран в мае 2025 года, генерал армии Фан Ван Зянг искренне поблагодарил генерала армии Сергея Шойгу за его внимательные и эффективные указания в период, когда он занимал должность министра обороны Российской Федерации, благодаря чему российская сторона успешно завершила строительство Памятника вьетнамским добровольцам, участвовавшим в защите Москвы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).

Генерал армии Фан Ван Зянг также проинформировал Сергея Шойгу и делегацию о том, что Министерство национальной обороны Вьетнама завершило строительство и открытие Памятника вьетнамско-советской солидарности и дружбе в Музее военной истории Вьетнама, выражающего глубокую признательность советским военным специалистам, оказавшим помощь Вьетнаму в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о мировой и региональной ситуации, а также о вопросах, представляющих взаимный интерес. Генерал армии Фан Ван Зянг отметил, что АСЕАН играет всё более важную роль в формировании и поддержании региональной архитектуры безопасности, стимулируя практическое сотрудничество как между государствами-членами, так и между АСЕАН и её партнёрами, включая Российскую Федерацию.

Что касается вопроса Восточного моря, Вьетнам твёрдо и последовательно придерживается принципа урегулирования споров мирными средствами, на основе уважения независимости, суверенитета и законных интересов государств, соблюдения международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года; полного и эффективного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также скорейшего завершения переговоров и подписания эффективного, существенного Кодекса поведения (COC), соответствующего международному праву, способствующего превращению Восточного моря в акваторию мира, сотрудничества и развития.

Министр Фан Ван Зянг выразил удовлетворение тем, что сотрудничество в области обороны между двумя странами продолжает эффективно развиваться по направлениям, соответствующим духу «доверия, практичности, эффективности и всесторонности». В частности: обмен делегациями, подготовка кадров, взаимодействие между родами войск, научные исследования в рамках Вьетнамско-Российского Тропического центра, а также участие в многосторонних механизмах по линии обороны, прежде всего в форматах под эгидой АСЕАН, включая Совещание министров обороны АСЕАН и АСЕАН+ (ADMM+).

Подтвердив поддержку Вьетнамом мероприятий, проводимых Россией и Лаосом в рамках Группы экспертов ADMM+ по гуманитарному разминированию на период 2024–2027 годов, генерал армии Фан Ван Зянг предложил в ближайшее время продолжить тесную координацию между министерствами обороны двух стран для эффективной реализации сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая подготовку кадров, обмен опытом и научные исследования в рамках Тропического центра.

Министр национальной обороны Вьетнама выразил признательность Российской Федерации за направление высокопоставленной делегации Совета Федерации Федерального Собрания России для участия в торжествах по случаю 80-летия успешной Августовской революции (19/8/1945 – 19/8/2025) и Дня Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам (2/9/1945 – 2/9/2025), а также группе российских военнослужащих, участвовавших в параде и торжественном шествии.

Подчеркнув традиционные, дружеские, искренние и тесные отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией, генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил Министерство национальной обороны Вьетнама за направление подразделения вьетнамских военнослужащих для участия в Параде Победы на Красной площади по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Генерал армии Сергей Шойгу подтвердил, что Российская Федерация придаёт приоритетное значение укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом, особенно в области оборонного сотрудничества; выразил надежду, что в ближайшее время обе стороны будут продолжать тесную координацию для продвижения сотрудничества в таких сферах, как подготовка кадров, взаимодействие между родами войск, оборонная промышленность, обмен опытом и научное сотрудничество в рамках Тропического центра Вьетнам – Россия.