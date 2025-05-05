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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам призывает к cовершению прорывов в институтах и законах в целях подъема страны
CОВЕРШЕНИЕ ПРОРЫВОВ В ИНСТИТУТАХ И ЗАКОНАХ В ЦЕЛЯХ ПОДЪЕМА СТРАНЫ
То Лам
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама
В процессе руководства Вьетнамской революцией наша Партия всегда глубоко осознавала важную роль институтов и законов в отношении развития страны. В то же время Партия выдвигала множество руководящих принципов и политик по совершенствованию институтов и законов в соответствии с каждым историческим этапом, добиваясь многих важных результатов. Теоретическое мышление и сознаниео социалистическом правовом государстве неуклонно совершенствуются. В нашей стране была сформирована относительно синхронная, открытая, прозрачная и доступная система законодательства, которая в основном регулирует все сферы общественной жизни. Среди них особенно выделяются Конституции, а также основные кодексы и законы в области гражданского, предпринимательского, торгового, административного, уголовного, процессуального права и разрешения споров, а также около 300 других действующих законов и кодексов. Всё это создаёт правовую основу для социально-экономического развития, обеспечения национальной обороны, безопасности и международной интеграции. Можно утверждать, что за прошедшие 80 лет с момента зарождения государства рабочих и крестьян, под руководством Партии наша страна обрела независимость, единство, свободу, демократию, мир, стабильность и развитие, именно благодаря наличию Конституции и успешной реализации Конституции и законодательства.
Однако,честно говоря, работа по разработке и применению законодательства всё ещё сталкивается с немалыми ограничениями и недостатками. Ряд руководящих принципов и направлений Партии не были своевременно и полноценно институционализированы. В некоторых областях правотворческое мышление по-прежнему склоняется в сторону управления. Качество законодательства не соответствует требованиям практики. Всё ещё существуют дублирующие, противоречивые и неясные положения, затрудняющие реализацию, мешающие продвижению инноваций, привлечению и высвобождению инвестиционных ресурсов. Децентрализация и делегирование полномочий остаются недостаточно эффективными; административные процедуры всё ещё громоздкие и запутанные; затраты на соблюдение законодательства остаются высокими. Организация правоприменения законодательства всё ещё является слабым звеном; отсутствие своевременных и эффективных механизмов политического реагирования. Исследование и принятие политик и законов для регулирования новых вопросов осуществляется медленно, не создавая благоприятной правовой рамки для стимулирования новых драйверов роста.
В настоящее время мир стоит перед эпохальными переменами с быстрыми, сложными, непредсказуемыми и трудно прогнозируемыми событиями. Наряду с этим научно-технологическая революция открывает безграничные возможности для развития, основанные на знаниях и человеческом потенциале. Внутри страны, после почти 40 лет успешного проведения дела обновления, наша страна добилась великих, исторически больших достижений. Из бедной, отсталой страны, тяжело пострадавшей от войны, находившейся в изоляции и блокаде, Вьетнам сегодня превратился в образец развития для многих стран мира, где «у каждого есть еда, одежда и возможность получить образование». В 2024 году экономика Вьетнама заняла 32-е место в мире по объему. Экономический, политический, культурный, социальный, научно-технологический, оборонный и безопасностный потенциал страны постоянно укрепляется. Внешние отношения расширяются, а позиция и международный престиж страны неуклонно растут.
Для реализации устремлений национального подъёма нам предстоит решить множество задач, среди которых ключевая — продолжать уделять особое внимание совершенствованию институтов и законов для высвобождения всех производительных сил, высвобождения всех ресурсов, продвижения всех потенциалов и сильных сторон страны и использования всех возможностей развития. Именно поэтому, наряду с осуществлением революции по упорядочению организационного аппарата и стремлением к двузначным темпам экономического роста, работа по разработке и применению законодательства должна коренным образом реформировать. В ответ на это требование, 30 апреля 2025 года, в торжественной и священной атмосфере празднования 50-летия воссоединения страны, Политбюро издало Резолюцию № 66-NQ/TW о «Обновлении работы по разработке и правоприменению в целях удовлетворения потребностей развития страны в новую эру» - специальную тематическую Резолюцию, имеющая особое значение в отношении множество стратегически важных решений. Основная цель Резолюции — создать действительно демократичное, равноправное, безопасное и прозрачное общество, где народ будет реально обладать властью; принимать решения по важнейшим вопросам страны; обеспечивать современное управление и администрирование общества, способствующее развитию; улучшать все аспекты жизни народа и надёжно защищать Социалистическую Республику Вьетнам.
Постановление ставит цель: к 2030 году Вьетнам должен обладать демократичной, справедливой, синхронной, единой, открытой, прозрачной и осуществимой системой законодательства со строгим и последовательным механизмом реализации, обеспечивающим правовую основу для нормальной, непрерывной и бесперебойной работы государственных учреждений после реорганизации государственного аппарата; устраняющим возникающие на практике препятствия; открывающим путь к развитию и мобилизации всего населения и бизнеса для участия в социально-экономическом развитии, чтобы к 2030 году Вьетнам стал развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним доходом. В 2025 году — в основном устранить все «узкие места», вызванные правовыми нормами. К 2027 году - завершитьвнесение изменений и дополнений и принятие новых нормативных правовых актов, обеспечивающих согласованную правовую основу для работы государственного аппарата по модели трёхуровневой власти. К 2028 году – завершить разработку системы законодательства в сфере инвестиций и предпринимательства, способствуя тому, чтобы инвестиционная среда Вьетнама вошла в число трёх ведущих стран АСЕАН. К 2045 году Вьетнам должен обладать высококачественной, современной системой законодательства, которая будет приближаться к передовым международным стандартам и практикам, соответствовать реальности страны, строго и последовательно применяемой, уважаемой, гарантирующей и эффективно защищающей права человека и гражданина. Верховенство Конституции и закона станет нормой поведения для всех субъектов в обществе. Современное национальное управление с компактным, эффективным, действенным и производительным государственным аппаратом.
Согласно Резолюции № 66-NQ/TW, обновление работы по разработке и применению законодательства в ближайшее время должно строго следовать пяти руководящим принципам,, из которых важнейшим является «обеспечение всестороннего и прямого руководства Ппартии в законотворческой работе; усиление руководства Партии в правоохранительной работе». В резолюции также определяется «работа по разработке и применению законодательства является “прорывом среди прорывов” в деле совершенствования институтов для развития страны в новую эру; это ключевая задача процесса построения и совершенствования социалистического правового государства Вьетнама - государства народа, созданного народом и служающего народу, под руководством Партии». Резолюция требует: Законотворчество должно тесно следовать реальности, «стоять на практике Вьетнама», избирательно перенимать ценные достижения человеческой цивилизации, обеспечивать системность, использовать все возможности, прокладывать путь и раскрывать все ресурсы; превратить институты и законодательство в конкурентное преимущество, прочную основу и мощный стимул для развития, создать пространство для достижения двузначного экономического роста, повышения уровня жизни народа, а также обеспечения национальной обороны, безопасности и внешней политики страны. Повышать эффективность правоприменения, сосредоточив усилия на формировании культуры соблюдения закона. В резолюции говорится: инвестиции в разработку политики и законодательства - это инвестиции в развитие.
Для того чтобы воплотить Резолюцию № 66-NQ/TW в жизнь и добиться практических результатов, всей Партии, всему народу и всей армии необходимо глубоко усвоить и эффективно реализовать задачи и решения, содержащиеся в Резолюции, особенно следующие ключевые задачи и решения:
Во-первых, необходимо обеспечить всеобъемлющее и непосредственное руководство Партии в законотворческой работе, максимально продвигая партийность в законотворчестве и правоприменении. Партийные комитеты всех уровней должны осуществлять всестороннее и непосредственное руководство процессом институционализации руководящих принципов и политик Партии в законах, а также усиливать инспекцию и надзор за этой работой. Каждый персонал и член партии должен быть образцом, идти в авангарде соблюдения и распространения духа верховенства Конституции и закона. Следует определить, что разработка и совершенствование институтов и законов, а также инспекция и надзор за правоохранительной деятельностью— это ключевая, постоянная и сквозная задача центральных министерств и ведомств. Глава министерства или ведомства министерского уровня должен непосредственно руководить и направлять работу по законотворчеству, неся основную ответственность за качество политики и законодательства в сферах, находящихся в их ведении.
Во-вторых, необходимо обновить мышление и подходы к разработке законодательства в направлении, которое одновременно обеспечивает требования государственного управления и стимулирует инновации, высвобождает весь производственный потенциал и раскрывает все ресурсы для развития. Законотворческая работа должна полностью, правильно и своевременно институционализировать руководящие принципы и курсы Партии; исходить из общих интересов страны; решительно отказаться от мышления «не можем управлять — значит запретить»; продвигать демократию, уважать, обеспечивать и эффективно защищать права человека и гражданские права; обеспечивать баланс и разумность между уровнем ограничения прав и достигнутыми законными интересами. Правовые нормы должны быть стабильными, простыми, легко реализуемыми и ориентированными на людей и предприятия. Необходимо придавать большое значение и заранее проактивно проводить стратегические исследования и разработку политики, из практики, мирового опыта, способствующего повышению предсказуемости и улучшению качества законотворческой работы. Помимо ряда кодексов и законов, регулирующих права человека, гражданские права и судебное разбирательство, которые должны быть конкретными, в основном другие законы, особенно законы, регулирующие создание условий для развития, должны содержать рамочные вопросы, принципиальные вопросы, находящиеся в ведении Национального собрания. Что касается практических вопросов, которые часто меняются, вручены правительству, министерствам, секторам и населенным пунктам регулировать их, чтобы обеспечить гибкость и соответствие действительности. В ближайшее время необходимо сосредоточиться на создании благоприятной, прозрачной, безопасной правовой среды с низкими затратами на соблюдение законодательства; полностью сократить и упростить необоснованные инвестиционные, деловые и профессиональные условия и административные процедуры; стимулировать инновации, стартапы, улучшать инвестиционный и деловой климатНеобходимо обеспечить подлинную реализацию права на свободу предпринимательства, права собственности имущества и свободу заключения договоров; гарантировать равенство для всех предприятий независимо от формы собственности; признать частный сектор одним из важнейших двигателей национальной экономики. Следует сосредоточиться на разработке законодательства в сфере науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Необходимо в срочном порядке внести изменения и дополнения в нормативно-правовые акты отвечающие требованиям реализации руководящих принципов по упорядочиванию организационной структуры политической системы, реорганизации административных единиц, связаны с максимальной децентрализацией и делегированием полномочий в соответствии с девизом «местные органы принимают решения, реализуют их и несут за них ответственность», а также с реструктуризацией новых пространств развития в каждом регионе. Следует разработать и совершенствовать законодательство о вопросам организации и деятельности судебных и смежных органов в соответствии с целями и направлением судебной реформы.
В-третьих, необходимо добиться прорыва в сфере правоохранительной деятельности и другим важным сферам жизнедеятельности людей. Необходимо сосредоточиться на формировании культуры соблюдения закона, обеспечивая, чтобы верховенство Конституции и закона стало нормой поведения для всех субъектов общества. Следует уделить особое внимание разъяснению законодательства и инструкции по его применению. получать, выслушивать отзывы, рекомендации и оперативно решать трудности и правовые правовые затруднения, с которыми сталкиваются граждане, организации, предприятия и местные органы власти. Регулярно оценивать эффективность законов после их принятия, содействовать применению технологий и создать механизм для оперативного выявления, комплексного, синхронного и быстрого устранения «узких мест», вызванных правовыми нормами.
В-четвёртых, необходимо повысить эффективность работы в сфере международного сотрудничества и международного права.
Необходимо повышать потенциал вьетнамских органов и организаций для полного исполнения международно-правовых обязательств; эффективно участвовать в разработке международных институтов и законодательства, формируя международный правовой порядок. Следует эффективно решать возникающие международно-правовые вопросы, особенно связанные с международным инвестиционными и торговыми спорами. Необходимо реализовать специальные механизмы для привлечения, отбора, подготовки и повышения квалификации высококвалифицированных кадров, обладающих практическим опытом в области международного права и международного правового сотрудничества, а также в разрешении международных споров. Разработать стратегию по усилению присутствия вьетнамских экспертов в международных правовых организациях и судебных органах. Расширять международное сотрудничество в сфере законодательства и правосудия.
В-пятых, необходимо реализовать прорывные меры по повышениююридических кадров; активизировать цифровую трансформацию, применять искусственный интеллект, большие данные, а также внедрять специальные финансовые механизмы для поддержки деятельности по разработке и реализации законодательства. Необходимо реализовать специальные, преференциальные политики,применять соответствующие режимы оплаты труда и контрактов для привлечения и повышения качества человеческих ресурсов, участвующих в задачах и деятельности, участвующих в разработке и реализации законодательства. Следует уделять особое внимание инвестициям в повышение качества стратегических и политических исследовательских учреждений, а также центральных правовых исследовательских учреждений. Следует приоритетно выделять ресурсы на создание и развитие информационно-технологической инфраструктуры, баз данных, применение цифровых технологий и искусственного интеллекта для обновления и модернизации деятельности по разработке и реализации законодательства. Необходимо немедленно приступить к реализации Проекта по созданию базы больших данных в сфере законодательства и Проекта по применению искусственного интеллекта в процессе разработки, проверки и пересмотра нормативно-правовых актов. Следует реформировать механизмы распределения, управления и использования бюджетных средств, выделяемых на законотворческую деятельность, основываясь на принципах своевременности, точности, достаточности и связанного с распределением расходов в соответствии с результатами и продуктами каждой задачи и вида деятельности. Создать Фонд поддержки разработки политики и законодательства.
Качественные институты и законы, соответствующие требованиям практического развития и стремлениям народа, является основным фактором, определяющим успех каждой страны. Поэтому для того, чтобы страна могла уверенно развиваться, мы должны решительно сказать «нет» любым ограничениям или недостаткам в институтах и законах; не идти на компромиссы с любыми слабостями в разработке политики, законодательных актов или организации их исполнения. Благодаря храбрости и ценному опыту, накопленному нашей партией за 95 лет руководства революционным делом нации, опыту 80-летнего руководства государством в строительстве институтов и законов, особенно опыту 40-летнего проведения дела обновления, а также с участием всей политической системы и поддержкой всего народа, Мы, безусловно, преуспеем в обновлении работы по разработке и обеспечению соблюдения законов, уверенно выведя страну в новую эру - эру богатства, цивилизации, процветания и развития. Построим нашу страну «в десять раз лучше, чем она есть сегодня», как когда-то пожелал дядюшка Хо.