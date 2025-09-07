Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: максимально развивать стойкость, мудрость и военное искусство Вьетнама

Генеральный секретарь Цк КПВ То Лам выступает с речью на церемонии. Фото: ВИА

Утром 6 сентября в Ханое Генеральный штаб Народной армии Вьетнам провёл торжественную церемонию, посвящённую 80-летию традиционного дня (7 сентября 1945 г. – 7 сентября 2025 г.) и присвоению звания «Героя Народных вооружённых сил».На церемонии присутствовал и выступил с речью Генеральный секретарь ЦК КПВ, секретарь Центрального военного комитета То Лам.



Присутствуя на церемонии, Генеральный секретарь То Лам отметил, что за прошедшие 80 лет под руководством партии и покойного Президента Хо Ши Мина, а также под непосредственным и регулярным контролем Центрального военного комитета и Министерства национальной обороны (МНО), при любви, поддержке и содействии партийных комитетов, властей и народа страны, поколения руководителей, командиров, офицеров, солдат и работников Генерального штаба полностью проявили мужество, интеллект и военное искусство Вьетнама, добились множества побед и выдающихся достижений в борьбе за национальное освобождение, а также в деле строительства и защиты страны.



Генеральный штаб полностью заслуживает звания высшего командного и консультативного органа Народной армии Вьетнама, полностью оправдывая свою традицию: «Верность – Мудрость, Преданность – Творчество, Солидарность – Взаимодействие, Решимость в бою – Решимость к победе».



Генсекретарь подчеркнул необходимость продолжать глубоко усваивать военную мысль Хо Ши Мина, военную и оборонную политику партии, особенно Стратегию защиты Родины в новой ситуации; сохранять и развивать лучшие традиции национального военного искусства, выборочно усваивать и творчески применять передовые мировые военные науки и технологии, поднимая уровень вьетнамской военной науки и искусства на новый уровень.



Генеральный секретарь потребовал, чтобы Генеральный штаб сосредоточился на всестороннем повышении своих возможностей, проявлял инициативу и гибкость в исследовании и раннем прогнозировании ситуации, особенно действий и тенденций корректировки стратегий крупных стран, а также ситуации в Восточном море; своевременно готовил рекомендации по стратегическому планированию и разработке стратегий; эффективно выстраивал международные отношения, заблаговременно предотвращал угрозы войны и конфликтов; руководил повышением качества анализа, прогнозирования и оценки ситуации; продолжал повышать эффективность сочетания экономики с обороной и обороны с экономикой, активизировал создание всеобщей народной обороны, системы народной обороны в сочетании с народной безопасностью и прочной «системой доверия народа»; строил надёжную оборону военных округов и региональных оборонных структур всех уровней, соответствующую двухуровневой модели местного власти.



Он предложил Генеральному штабу усилить руководство и контроль над всей армией, постоянно поддерживая высокий уровень бдительности, строгий порядок и режим боеготовности, патрулирование и контроль, а также тщательное управление воздушным, морским, пограничным, внутренним и киберпространством; корректировать стратегическое размещение, планы и боевые действия в соответствии с реальной обстановкой и требованиями задач в новой ситуации.



Генеральный секретарь подчеркнул необходимость продолжать глубоко усваивать и чётко понимать ориентиры партии по строительству Вооружённых сил, формируя армию с высокими комплексными качествами и возрастающей боевой мощью. В частности, необходимо сосредоточиться на эффективной реализации Резолюции № 05 Политбюро о реформировании Народной армии Вьетнама на период 2021–2030 гг.; своевременно устранять узкие места и препятствия; уделять должное внимание инвестициям для обеспечения современного вооружения и техники для всех подразделений.



Генеральный секретарь отметил важность укрепления партийной организации Генерального штаба - органа МНО, делая её сильной в политическом, идеологическом, моральном, организационном и кадровом плане; повышения качества и эффективности выполнения Резолюции Центрального комитета № 4 (XIII созыв) о совершенствовании партийной и политической системы, в сочетании с изучением и следованием идеям, нравственности и стилю Хо Ши Мина, а также с кампанией «Сохранять традиции, проявлять талант, достойно называться «Солдатами Дяди Хо» в новую эпоху».

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам вручил Генеральному штабу Народной армии Вьетнама звание «Герой Народных вооружённых сил». Фото: ВИА







