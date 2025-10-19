НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул стратегическую роль военной разведки Вьетнама
В мероприятии принял участие и выступил с руководящей речью Генеральный секретарь То Лам, секретарь Центральной военной комиссии. На церемонии также присутствовали многие действующие и бывшие руководители Партии, государства и армии, представители центральных министерств, ведомств и местных органов, направившие поздравительные телеграммы и цветы.
Вступительное выступление произнёс генерал-лейтенант Чан Конг Тьинь, начальник Главного управления II, который напомнил о 80-летнем пути становления, боевой деятельности и развития вьетнамской военной разведки.
Возникнув в первые дни революционной власти, это подразделение всегда оставалось абсолютно верным Партии, Родине и народу; опираясь на народ, действуя в тылу противника, оно успешно выполняло все поставленные задачи, внёсши значительный вклад в дело национально-освободительной борьбы, защиты и строительства страны.
За выдающиеся заслуги и подвиги отрасль неоднократно была удостоена высоких наград Партии и государства, в том числе трёх Орденов Хо Ши Мина и двух званий Героя Народных вооружённых сил.
Выступая на церемонии, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что на протяжении 80 лет поколения кадров и бойцов военной разведки проявляли твёрдую политическую стойкость, абсолютную верность революционному делу, самоотверженно и мужественно преодолевали все испытания, внесли достойный вклад в славные традиции Вьетнамской народной армии. Генеральный секретарь высоко оценил достижения Главного управления II и поздравил коллектив с получением Ордена Хо Ши Мина в этот знаменательный день.
То Лам отметил, что в условиях сложной и непредсказуемой международной и региональной обстановки военной разведке необходимо и впредь оставаться абсолютно преданной и особо надёжной силой Партии, государства, армии и народа.
Отрасль должна и далее выполнять роль стратегического разведывательного органа Партии и государства, а также военно-специализированного разведывательного органа Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны, эффективно содействуя руководству, планированию и принятию стратегических решений.
Генеральный секретарь потребовал, чтобы Главное управление II регулярно пересматривало и совершенствовало структуру в направлении компактности и эффективности, формировало прочную разведывательную диспозицию, развивая комплексную мощь.
Особое внимание следует уделять подготовке кадров военной разведки — политически стойких, профессионально грамотных, с острым аналитическим мышлением, способных выполнять задачи в новых условиях.
Выражая глубокую уверенность, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что под руководством Партии, при прямом руководстве Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны, опираясь на славные традиции восьмидесятилетней истории, Военная разведка Вьетнама продолжит добиваться новых успехов, блестяще выполнять возложенные на неё задачи и всегда оправдывать доверие Партии, государства, армии и народа.