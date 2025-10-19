Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчёркивает ведущую роль Канцелярии ЦК КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчёркивает ведущую роль Канцелярии ЦК КПВ
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 18 октября в Ханое Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) торжественно отметила 95-летие со дня своего основания и дня традиций канцелярий партийных комитетов (18 октября 1930 – 18 октября 2025 года), а также приняла Орден Труда I степени и чествовала передовиков движения за период 2020–2025 годов. В церемонии принял участие и выступил с руководящей речью Генеральный секретарь То Лам.

Вступительное выступление произнёс член ЦК КПВ, руководитель Канцелярии ЦК КПВ Фам Жа Тук, который напомнил об истории становления и развития системы канцелярий партийных комитетов за 95 лет. После Учредительной конференции партии (февраль 1930 года) Временный Центральный комитет принял решение создать вспомогательные органы при ЦК, в том числе канцелярии партийных комитетов. В мае 1947 года Постоянное бюро ЦК учредило Канцелярию Постоянного бюро ЦК – предшественницу современной Канцелярии ЦК КПВ. Национальное совещание канцелярий 1949 года заложило основы принципов, функций, задач и структуры системы канцелярий партийных комитетов.

На протяжении 95 лет поколения сотрудников канцелярий неизменно проявляли абсолютную преданность партии, сплочённость, творчество и добросовестность, строго соблюдая партийные принципы. Их труд внёс значительный вклад в обеспечение непрерывного руководства и управления со стороны ЦК КПВ, помог стране преодолеть многочисленные испытания, добиться независимости, единства и успешно строить и защищать Родину. За выдающиеся заслуги Канцелярия ЦК КПВ была удостоена Ордена Золотой Звезды и многих других высоких наград.

Патриотические соревнования в коллективе поддерживаются на высоком уровне, что способствует широкому распространению передового опыта. Благодаря этому появилось множество передовых коллективов и индивидуумов, прославивших традиции: «Абсолютная верность, единство, творчество, преданность, добросовестность и соблюдение принципов работы».

Выступая на церемонии, Генеральный секретарь То Лам отметил, что за 95 лет сотрудники канцелярий партийных комитетов самоотверженно трудились, часто в тяжёлых условиях, обеспечивая бесперебойную деятельность партии. Бессонные ночи, сокращённые выходные, напряжённые часы перед важнейшими сроками – всё это сформировало особый облик работников партийных канцелярий: дисциплинированных, скромных, но высокоэффективных и самоотверженных.

Генеральный секретарь выразил глубокую благодарность всем поколениям сотрудников, посвятивших себя общему делу, и сердечно поблагодарил тех, кто сегодня продолжает хранить традиции, поддерживает дисциплину и служит примером для молодёжи.

Генеральный секретарь потребовал, чтобы система канцелярий партийных комитетов решительно перешла от ручных процедур к цифровым процессам, от разрозненных документов к единой и безопасной базе данных, от реагирования на отдельные вопросы – к управлению по результатам. Определены три стратегических направления: полная цифровизация жизненного цикла документов и делопроизводства; стандартизация процессов по принципу «однократный ввод – многократное использование»; развитие цифровых компетенций кадров канцелярий с сочетанием «железной дисциплины и гибкого творчества» для краткого, точного и своевременного консультирования.

Генеральный секретарь подчеркнул шесть приоритетных задач, среди которых – требование, чтобы Канцелярия ЦК КПВ играла роль «дирижёра» и служила образцом для всей системы канцелярий партийных комитетов и органов политической системы. Готовя стратегические рекомендации для Центрального комитета, Политбюро и Секретариата, необходимо чётко определять проблему, варианты решений, ресурсы, дорожную карту и ответственность за исполнение. Следует также выработать единые профессиональные стандарты, унифицировать документацию, внедрить систему оценки по параметрам «качество – время – затраты», регулярно проводить обучение кадров, формировать культуру качества, культуру личного примера и дух кооперации и взаимодействия между консультативно-вспомогательными органами партии и государства.

Особое внимание Генеральный секретарь уделил подготовке Канцелярией ЦК КПВ работы по обеспечению XIV Всевьетнамского партийного съезда, который станет важнейшим политическим событием.

Выражая уверенность в 95-летних традициях и высокой ответственности кадров, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что все работники канцелярий партийных комитетов продолжат проявлять стойкость, интеллект и преданность делу, успешно выполняя возложенные задачи, внося вклад в укрепление партии и процветание страны.

В завершение церемонии Генеральный секретарь То Лам вручил Канцелярии ЦК КПВ Орден Труда I степени за выдающиеся результаты в реализации консультативно-штабной функции стратегического уровня. Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту вручил Почётные грамоты Премьер-министра отличившимся коллективам и отдельным работникам. Канцелярия ЦК КПВ также объявила о начале нового движения соревнования за период 2025–2030 годов в честь XIV Всевьетнамского партийного съезда.

ВИА/ИЖВ

