НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ подчёркивает ведущую роль Канцелярии ЦК КПВ
Вступительное выступление произнёс член ЦК КПВ, руководитель Канцелярии ЦК КПВ Фам Жа Тук, который напомнил об истории становления и развития системы канцелярий партийных комитетов за 95 лет. После Учредительной конференции партии (февраль 1930 года) Временный Центральный комитет принял решение создать вспомогательные органы при ЦК, в том числе канцелярии партийных комитетов. В мае 1947 года Постоянное бюро ЦК учредило Канцелярию Постоянного бюро ЦК – предшественницу современной Канцелярии ЦК КПВ. Национальное совещание канцелярий 1949 года заложило основы принципов, функций, задач и структуры системы канцелярий партийных комитетов.
На протяжении 95 лет поколения сотрудников канцелярий неизменно проявляли абсолютную преданность партии, сплочённость, творчество и добросовестность, строго соблюдая партийные принципы. Их труд внёс значительный вклад в обеспечение непрерывного руководства и управления со стороны ЦК КПВ, помог стране преодолеть многочисленные испытания, добиться независимости, единства и успешно строить и защищать Родину. За выдающиеся заслуги Канцелярия ЦК КПВ была удостоена Ордена Золотой Звезды и многих других высоких наград.
Патриотические соревнования в коллективе поддерживаются на высоком уровне, что способствует широкому распространению передового опыта. Благодаря этому появилось множество передовых коллективов и индивидуумов, прославивших традиции: «Абсолютная верность, единство, творчество, преданность, добросовестность и соблюдение принципов работы».
Выступая на церемонии, Генеральный секретарь То Лам отметил, что за 95 лет сотрудники канцелярий партийных комитетов самоотверженно трудились, часто в тяжёлых условиях, обеспечивая бесперебойную деятельность партии. Бессонные ночи, сокращённые выходные, напряжённые часы перед важнейшими сроками – всё это сформировало особый облик работников партийных канцелярий: дисциплинированных, скромных, но высокоэффективных и самоотверженных.
Генеральный секретарь выразил глубокую благодарность всем поколениям сотрудников, посвятивших себя общему делу, и сердечно поблагодарил тех, кто сегодня продолжает хранить традиции, поддерживает дисциплину и служит примером для молодёжи.
Генеральный секретарь потребовал, чтобы система канцелярий партийных комитетов решительно перешла от ручных процедур к цифровым процессам, от разрозненных документов к единой и безопасной базе данных, от реагирования на отдельные вопросы – к управлению по результатам. Определены три стратегических направления: полная цифровизация жизненного цикла документов и делопроизводства; стандартизация процессов по принципу «однократный ввод – многократное использование»; развитие цифровых компетенций кадров канцелярий с сочетанием «железной дисциплины и гибкого творчества» для краткого, точного и своевременного консультирования.
Генеральный секретарь подчеркнул шесть приоритетных задач, среди которых – требование, чтобы Канцелярия ЦК КПВ играла роль «дирижёра» и служила образцом для всей системы канцелярий партийных комитетов и органов политической системы. Готовя стратегические рекомендации для Центрального комитета, Политбюро и Секретариата, необходимо чётко определять проблему, варианты решений, ресурсы, дорожную карту и ответственность за исполнение. Следует также выработать единые профессиональные стандарты, унифицировать документацию, внедрить систему оценки по параметрам «качество – время – затраты», регулярно проводить обучение кадров, формировать культуру качества, культуру личного примера и дух кооперации и взаимодействия между консультативно-вспомогательными органами партии и государства.
Особое внимание Генеральный секретарь уделил подготовке Канцелярией ЦК КПВ работы по обеспечению XIV Всевьетнамского партийного съезда, который станет важнейшим политическим событием.
Выражая уверенность в 95-летних традициях и высокой ответственности кадров, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что все работники канцелярий партийных комитетов продолжат проявлять стойкость, интеллект и преданность делу, успешно выполняя возложенные задачи, внося вклад в укрепление партии и процветание страны.
В завершение церемонии Генеральный секретарь То Лам вручил Канцелярии ЦК КПВ Орден Труда I степени за выдающиеся результаты в реализации консультативно-штабной функции стратегического уровня. Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту вручил Почётные грамоты Премьер-министра отличившимся коллективам и отдельным работникам. Канцелярия ЦК КПВ также объявила о начале нового движения соревнования за период 2025–2030 годов в честь XIV Всевьетнамского партийного съезда.