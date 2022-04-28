Генеральный секретарь ЦК КПВ: Нужна опережающая инспекционная работа в борьбе с коррупцией

Участники сошлись во мнении, что в предотвращении коррупции и негативных явлений наблюдается хороший прогресс во многих областях.

На сегодняшний день создано восемь инспекционных групп для приема информации, выявления и урегулирования дел о коррупции, а также оценки имущества в некоторых партийных комитетах и организациях, а также в компетентных органах.

С начала текущего года проведены расследования по 1.264 делам по 2.038 подозрениям, в суд передано 737 дел о коррупции с 1.567 фигурантами.

Из общего числа комитет руководил урегулированием четырех новых дел с причастием 23 обвиняемых.

Ведутся расследования многих крайне серьезных дел, в том числе в Военно-медицинской академии и Главном командовании береговой охраны Вьетнама, дела о взяточничестве в Консульском департаменте Министерства иностранных дел, дела о рынке ценных бумаг в FLC Group, мошенничестве с недвижимостью в Tan Hoang Minh Group.

К уголовной ответственности привлечены восемь должностных лиц ЦК партии, в том числе один заместитель министра, один бывший заместитель министра, один бывший председатель провинциального Народного комитета и пять генералов вооруженных сил.

Ревизионная комиссия ЦК партии предложила дисциплинарные меры в отношении 14 руководящих работников.

С начала года были арестованы и заморожены активы на сумму более 2,05 трлн донгов (89,25 млн долларов США), а возвращено в госимущество почти 4 трлн донгов.

В 2022 году руководящий комитет намерен завершить расследование 19 дел, возбудить уголовное дело еще по 21 делу, провести суды первой инстанции по 24 делам и апелляционные процессы по шести делам, а также завершить проверку и урегулировать еще 39 дел. Во втором квартале состоятся суды первой инстанции по двум крупным делам.

В то же время, в список дел, которые будут контролироваться и направляться комитетом, будет добавлен ряд дел, в том числе дело о взяточничестве в Консульском департаменте при Министерстве иностранных дел; дело о манипулировании рынком ценных бумаг в FLC Group; мошенничество с недвижимостью в Tan Hoang Minh Group и др.

В завершение встречи генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, глава комитета, заявил, что антикоррупционная деятельность направлена на борьбу не только с коррупцией, но и с негативными явлениями, в том числе с деградацией нравственности, политической идеологии и образа жизни.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг заявил, что, исходя из реальности антикоррупционной работы, нужно констатировать, что инспекционная работа партии должна быть опережающей, проверки нужно организовать при первых признаках нарушений. Это хороший опыт и дает хорошие результаты.

По его словам, наряду с успешным изъятием активов эта работа помогла укрепить доверие людей к Партии, государству и политической системе.

Глава Партии подчеркнул необходимость и впредь уделять большое внимание партийному строительству и развитию чистой и сильной политической системы, а также борьбе с коррупцией. Он также призвал к более тесному сотрудничеству для повышения эффективности.



