Генеральный секретарь То Лам: стремиться к тому, чтобы каждая женщина-военнослужащая была образцом для подражания

16 декабря в здании Центрального комитета партии Генеральный секретарь То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, встретился с делегацией выдающихся представителей, участвующих в VIII съезде делегатов Женщин армии (2025–2030 гг.).

На встрече представитель Комитета женщин армии представил доклад о результатах соревновательного движения женщин армии за последние пять лет; передовые представительницы поделились своими наиболее заметными достижениями в работе.

Выступая на встрече, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что на протяжении всей истории строительства и защиты государства женщины Вьетнама всегда играли важную роль и внесли огромный вклад в созидание страны, делая ее «более достойной и красивой», «способной идти вровень с ведущими державами пяти континентов». Многие выдающиеся боевые заслуги «армии с длинными волосами» были признаны и прославлены.

С момента появления партии под ее руководством поколения вьетнамских женщин неизменно проявляли качества потомков Дракона и Феи, Ба Чынг и Ба Чиеу — доброту, верность, способность преодолевать любые трудности и лишения, готовность к самопожертвованию ради строительства и защиты Родины.

Генеральный секретарь напомнил слова Президента Хо Ши Мина: «Живописная страна Вьетнама была расшита и украшена стараниями наших женщин — и молодых, и пожилых, благодаря чему она стала еще прекраснее и ярче». Он также отметил, что Президент Хо Ши Мин наградил вьетнамских женщин восемью золотыми словами: «Героические, несгибаемые, верные, трудолюбивые».

Генеральный секретарь подчеркнул, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама Народная армия Вьетнама непрерывно крепла и развивалась, одерживала многочисленные славные победы, внося достойный вклад в дело национального освобождения, строительства и надежной защиты социалистической Родины. В этих победах имеется весьма значительный вклад женщин армии. С момента основания и на каждом этапе роста, становления, героической борьбы и блестящих побед Героической Народной армии Вьетнама женщины армии всегда вносили достойный вклад.

Генеральный секретарь с удовлетворением отметил, что в период 2021–2025 годов работа с женщинами и женское движение в армии развивались все более устойчиво, всесторонне и эффективно; ярко проявились мужество в преодолении трудностей, настойчивость и стойкость женщин-военнослужащих, героический дух вьетнамского народа, пронизывающий все аспекты деятельности и жизни женщин армии.

Независимо от занимаемой должности женщины армии вносят важный вклад в выполнение политических задач каждого органа, подразделения и всей армии.

Хотя обязанности и рабочие места различны, женщины армии демонстрируют твердую политическую позицию, дух единства и сплоченности, высокую ответственность в профессиональной деятельности и работе общественных организаций, «преодолевая трудности и стремясь вперед», становясь передовыми коллективами и личностями в патриотическом соревновательном движении.

Женщины армии не только успешно выполняют служебные задачи, но и достойно исполняют свою роль жены и матери, являются хранительницами семейного очага, надежным тылом, позволяющим близким спокойно учиться и работать. Их гуманизм проявляется в конкретных делах солидарности и взаимопомощи в условиях бедствий, стихийных катастроф, эпидемий, а также в движениях «сопровождение солдата», «крестная мать», «чаша воды на полигоне» и других. Многие из них готовы идти в самые трудные и опасные места, жертвуя собой ради помощи и защиты народа, вызывая восхищение, уважение и доверие со стороны соотечественников и международных друзей. Все эти достижения подтверждают силу характера, талант, интеллект и огромное стремление к служению женщин армии в новую эпоху.

От имени руководства партии и государства Генеральный секретарь высоко оценил коллективы и членов Женского союза армии, особо подчеркнув их важный и значимый вклад в дело строительства армии, укрепления обороны, а также в надежную защиту Социалистической Республики Вьетнам.

Говоря о задачах строительства и защиты Родины в новой обстановке, Генеральный секретарь потребовал строить Народную армию Вьетнама как революционную, регулярную, элитную и современную силу. Прежде всего необходимо формировать у военнослужащих твердую политическую позицию, абсолютную преданность партии, Родине и народу; высокий уровень технической и тактической подготовки, способность владеть новым и современным вооружением и техникой; инновационное мышление, цифровые навыки и владение цифровыми платформами; глубокое понимание военного искусства и способности к взаимодействию в боевых действиях; выносливость и физическую подготовку, отвечающую особым требованиям военной деятельности, готовность к бою и надежной защите независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Родины, защите партии, государства, народа и социалистического строя.

Генеральный секретарь подчеркнул необходимость уделять особое внимание пробуждению стремления к служению и раскрытию роли женских организаций, потенциала и творческих возможностей каждой женщины-участницы во всех сферах деятельности.