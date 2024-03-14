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Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг провел заседание подкомитета по вопросам кадров XIV съезда партии
Выступая по итогам заседания, подчеркнув положение, значение и важность подготовки кадров для XIV съезда партии, руководитель подкомитета Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг заявил, что в настоящее время, наряду с подготовкой и проведением партийных съездов всех уровней, Наша партия готовится к XIV съезду партии, который, как ожидается, состоится в первом квартале 2026 года. На VIII конференции, состоявшейся в октябре 2023 г., ЦК КПВ решил создать 5 подкомитетов по подготовке к XIV съезду партии (подкомитет по документам, подкомитет по социально-экономическим вопросам, подкомитет по уставу партии, подкомитет по вопросам кадров и подкомитет по организационным вопросам). Двумя наиболее важными содержаниями каждого съезда партии являются обсуждение и решение политических направлений и задач партии, а также выборы руководящих органов партии. Эти два содержания тесно связаны друг с другом и оба должны быть хорошо подготовлены, в особенности подготовка кадров, которая имеет чрезвычайно важное положение и значение. Это фактор, обеспечивающий успех съезда и успешное выполнение Резолюций съезда.
При подготовке к XIV съезду партии Генеральный секретарь указал на то, что важнейшей задачей является правильное определение требований к построению Центрального комитета КПВ, ядром которого являются Политбюро, Секретариат и руководство партии. ЦК КПВ 14 созыва должен быть действительно единой, открытой, сильной и хорошо сплоченной группой. Члены ЦК КПВ должны иметь сильную политическую волю, чистые моральные качества и непоколебимые цели национальной независимости и социализма, иметь стратегическое видение, обладать интеллектом, нестандартным и творческим мышлением, тесно привязаны к народу, способствовать сплоченности и единству внутри всей партии и всего народа, быть способными вывести страну на новый этап развития.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, руководитель подкомитета, подчеркнул, что необходимо построить сильный ЦК, сильное Политбюро, сильный Секретариат, которые сумеют взять на плечи славную, но очень тяжелую ответственность руководить выполнением исторической миссии, политической задачей, мобилизацией всей партии, всей армии и всем народом для борьбы и преодоления всех трудностей и невзгод, построения все более чистой и сильной партии, делая Вьетнам более развитой страной, а вьетнамский народ более счастливым. ЦК КПВ должен быть достойным доверия, любви и ожиданий всей партии и народа.