В 2024 году в провинции Бакнинь ожидается волна инвестиций в полупроводниковую промышленность

Нельзя упускать «золотую» возможность



Вьетнам разрабол довольно конкретные направления, цели и действия, заложив важные первоначальные основы для полупроводниковой промышленности, кроме того, считается страной с динамичной инновационной экосистемой благодаря быстрому росту цифровой экономики и сильному росту сектора высоких технологий. Вьетнам все больше заявляет о себе как о новом центре экономического роста Азии с прочными позициями в глобальной цепочке поставок, постоянно получая инвестиции от транснациональных корпораций.



В соответствии с этой тенденцией провинция Бакнинь фокусируется на привлечении инвестиций в сферу производства полупроводников, чипов. На данный момент Бакнинь привлекла Amkor group и компанию Micro Commercial Components в качестве основы для первоначального формирования этой экосистемы.



В октябре в промышленном парке Йенфонг II-C группа Amkor открыла завод Amkor Technology Vietnam после 2-летнего строительства. На данный момент это самый современный завод Amkor по производству полупроводников в мире и крупнейший завод по производству полупроводников во Вьетнаме.



Ожидается, что при общем объеме инвестиций в размере 1,6 миллиарда долларов США к 2035 году завод создаст рабочие места примерно для 2000 рабочих, а к 2035 году - примерно для 10.000 рабочих. Это событие открыло много возможностей для провинции Бакнинь, а также установило множество требований, которым необходимо отвечать для развития этой отрасли.



Согласно плану на период 2021-2030 годов, с видением до 2050 года, Бакнинь фокусируется на глубоком развитии отрасли. А к 2030 году уделит приоритетное внимание развитию ряда промышленностей, таких как производство электроники; производство компонентов и запасных частей для авиации, производство высокотехнологичного оборудования и фармацевтического и медицинского промышленного оборудования; к 2050 году он станет центром высокотехнологичных инноваций, исследований и дизайна в Юго-Восточной Азии.



Для достижения этой цели провинция продолжает продвигать имеющиеся преимущества и поддерживать электронную промышленность в качестве основной движущей силы промышленного развития, уделяя особое внимание сегменту с высокой добавленной стоимостью, а именно смартфонам и умным носимым устройствам.



Готовность инфраструктуры и человеческих ресурсов



Правительство уделяет особое внимание содействию инвестиционному сотрудничеству в развитии полупроводниковой промышленности, поручило соответствующим министерствам разработать планы действий и стратегии развития и в то же время разработать проект развития человеческих ресурсов с целью подготовки 50.000 инженеров-технологов к 2030 году.



Провинция Бакнинь всегда уделяет особое внимание развитию человеческих ресурсов, которые являются движущей силой развития. В провинции действует политика поддержки 50% платы за обучение студентов в секторе высоких технологий.



Выонг Куок Туан, постоянный вице-председатель Народного комитета провинции Бакнинь, поделился, что в области полупроводников Бакнинь - регион с крупнейшей промышленной инфраструктурой на Севере, который может стать центром творческих исследований. Провинция Бакнинь рассматривает это как возможность привлечь и наилучшим образом подготовиться к приему иностранного капитала.



Постоянный вице-председатель Народного комитета Бакнинь также сказал, что провинция спланировала и инвестировала много средств в базовую инфраструктуру промышленных парков. В частности, инвестиции в проект создания централизованного парка информационных технологий с выгодным местоположением демонстрируют важную роль региональных связей. Это зона для развития передовой, современной инфраструктуры информационных технологий и обеспечения информационной безопасности, создания рабочей среды международного стандарта, привлечения высококачественной рабочей силы, способствующей повышению конкурентоспособности предприятий.



Провинция Бакнинь определила, что её стратегической задачей является содействие привлечению инвестиций, особенно проектов, которые играют ключевую роль в глобальной цепочке поставок полупроводниковых микрочипов.



Обладая четкими стратегиями и целями, Бакнинь, по оценкам многих экспертов, постепенно расширит цепочку поставок до производства и станет «столицей» полупроводниковой промышленности Вьетнама и важным звеном для присоединения к глобальной цепочке создания стоимости.