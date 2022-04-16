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В Ханое состоялась церемония закрытия Национального фестиваля прессы 2022 года

Во второй половине дня 15 апреля в Ханое закрылся Национальный фестиваль прессы 2022 года на тему «Сплоченная, профессиональная, современная и гуманная пресса Вьетнама», организованный Союзом журналистов Вьетнама совместно с Народным комитетом г. Ханоя, Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Министерством информации и коммуникаций и Министерством культуры, спорта и туризма.
  Делегаты на церемонии закрытия фестиваля.  

На мероприятии присутствовали секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Лай Суан Мон, член ЦК КПВ, Главный редактор газеты «Нянзан», Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Председатель Союза журналистов Вьетнама, глава Руководящего комитета Национального фестиваля прессы 2022 года Ле Куок Минь.

Выступая с заключительной речью, Постоянный заместитель председателя Союза журналистов Вьетнама Нгуен Дык Лой отметил, что при активном участии подразделений и агентств печати по всей стране Национальный фестиваль прессы 2022 года представил выдающиеся журналистские продукты, современное журналистское оборудование и действительно стал уникальным духовным и культурным мероприятием, направленным на сближение журналистов по всей стране.

На церемонии оргкомитет и совет награждения вручили призы: «Впечатляющая обложка газеты по случаю Тэта», «Впечатляющий интерфейс электронной газеты, посвященный Тэту», «Впечатляющая радиопередача», «Впечатляющая телевизионная программа по случаю Тэта». Также были вручены похвальные грамоты подразделениям, внесшим вклад в успех фестиваля.

 

 

Нянзан/ВИА

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