В Ханое состоялась церемония закрытия Национального фестиваля прессы 2022 года

Делегаты на церемонии закрытия фестиваля.

На мероприятии присутствовали секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа, член ЦК КПВ, Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Лай Суан Мон, член ЦК КПВ, Главный редактор газеты «Нянзан», Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Председатель Союза журналистов Вьетнама, глава Руководящего комитета Национального фестиваля прессы 2022 года Ле Куок Минь.

Выступая с заключительной речью, Постоянный заместитель председателя Союза журналистов Вьетнама Нгуен Дык Лой отметил, что при активном участии подразделений и агентств печати по всей стране Национальный фестиваль прессы 2022 года представил выдающиеся журналистские продукты, современное журналистское оборудование и действительно стал уникальным духовным и культурным мероприятием, направленным на сближение журналистов по всей стране.

На церемонии оргкомитет и совет награждения вручили призы: «Впечатляющая обложка газеты по случаю Тэта», «Впечатляющий интерфейс электронной газеты, посвященный Тэту», «Впечатляющая радиопередача», «Впечатляющая телевизионная программа по случаю Тэта». Также были вручены похвальные грамоты подразделениям, внесшим вклад в успех фестиваля.