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В Ханое проходит неделя фруктов и сельскохозяйственной продукции
Исполняющий обязанности директора Ханойского департамента промышленности и торговли Чан Тхи Фыонг Лан сказала, что ярмарка, как ожидается, будет стимулировать внутреннее потребление, увеличит общий объем розничных продаж товаров и эффективно осуществит мероприятия по региональным связям и поддержит продвижение и соединение спроса и предложения товаров между Ханоем и другими населенными пунктами.
На ярмарке собрано более 130 стендов более 80 предприятий и кооперативов Ханоя и 18 городов и провинций.
Многие продукты местного производства поддерживаются крупными дистрибьюторскими предприятиями в Ханое, такими как Aeon, Central Group, MM Mega Market, и были внедрены в системы дистрибуции в зарубежных странах, таких как Япония (AEON) и Таиланд (BigC).
Неделя продлится до 28 мая.