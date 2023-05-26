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НОВОСТИ

В Ханое проходит неделя фруктов и сельскохозяйственной продукции

В торговом центре Vincom Plaza Long Bien в Ханое в рамках недели фруктов и фермерских продуктов, открывшейся 24 мая для стимулирования спроса, предлагается широкий ассортимент фруктов и других сельскохозяйственных деликатесов из различных местностей. В торговом центре Vincom Plaza Long Bien в Ханое в рамках недели фруктов и фермерских продуктов, открывшейся 24 мая для стимулирования спроса, предлагается широкий ассортимент фруктов и других сельскохозяйственных деликатесов из различных местностей.

Исполняющий обязанности директора Ханойского департамента промышленности и торговли Чан Тхи Фыонг Лан сказала, что ярмарка, как ожидается, будет стимулировать внутреннее потребление, увеличит общий объем розничных продаж товаров и эффективно осуществит мероприятия по региональным связям и поддержит продвижение и соединение спроса и предложения товаров между Ханоем и другими населенными пунктами.

На ярмарке собрано более 130 стендов более 80 предприятий и кооперативов Ханоя и 18 городов и провинций.

Многие продукты местного производства поддерживаются крупными дистрибьюторскими предприятиями в Ханое, такими как Aeon, Central Group, MM Mega Market, и были внедрены в системы дистрибуции в зарубежных странах, таких как Япония (AEON) и Таиланд (BigC).

Неделя продлится до 28 мая.

ВИА/ИЖВ

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