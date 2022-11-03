В Ханое появился первый район с ночной жизнью

Первый район Ханоя с ночной жизнью появился в «Ocean Park» в Жалам.

Этот район, работающий ежедневно с 4 вечера до 2 часов ночи, предлагает посетителям увлекательную гастрономию, развлечения и шопинг.

Открытие района с ночной жизнью и, первого в истории на севере, является частью плана развития ночной экономики, который правительство ориентировало на развитие внутренней экономики, особенно в период после пандемии COVID-19.

Хюинь Ван Шон, председатель правления компании Sea Star Sai Gon, группы, реализующей модель, сказал, что цель первого района Ханоя с ночной жизнью - стать новым магнитом для туристов за счет диверсификации туристических продуктов столицы.

Он также сказал, что район с ночной жизнью создает возможности для бизнеса, подходящие для мелких торговцев, помогая Ханою стать одним из ведущих населенных пунктов в развитии ночной экономики.

В районе с ночной жизнью «Ocean Park» работают около 200 киосков и передвижных грузовиков, где продаются фирменные блюда региональной кухни, продукты питания и напитки, одежда и аксессуары, изделия ручной работы и сувениры ручной работы.

Ожидается, что «Ocean Park» также станет привлекательным местом для молодежи Ханоя.