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Вьетнам является надежным партнером Узбекистана в азиатском регионе
В преддверии визита член Исполкома Политсовета УзЛиДеП, заместитель председателя исполнительного комитета Политсовета УзЛиДеП по политико-идеологическим и агитационно-пропагандистским вопросам Шоумаров Дилшод Шавкатович дал интерьвю Вьетнамскому информационному агенству (ВИА) о двусторонних отношениях и перспективах сотрудничества между двумя странами в ближайшем будущем.
Корреспондент: Каково значение визита председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана в Узбекистан для развития двусторонних отношений?
Шоумаров Дилшод Шавкатович: Мы считаем, что Вьетнам является надежным партнером Узбекистана в азиатском регионе. Отдельно выделим, что отношения между Вьетнамом и Узбекистаном являются традиционно дружественными. Несмотря на географическую удаленность, народы Вьетнама и Узбекистана всегда проявляют друг к другу теплые чувства и близость.
Мы с удовлетворением отмечаем рост объемов взаимной торговли и увеличение числа совместных проектов в таких сферах, как пищевая промышленность, сельское хозяйство и аквакультура. Хотелось бы отметить и значительный рост туристического потока между двумя странами, что свидетельствует о взаимном интересе граждан к культуре и традициям друг друга.
Сами дипломатические отношения были установлены 17 января 1992 года. С этого момента отношения дружбы и многогранного сотрудничества между Вьетнамом и Узбекистаном развиваются все более тесно и эффективно, достигнув значительных успехов. Оба государства активно проводят обмены делегациями на различных уровнях.
Существует механизм политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, последняя встреча в рамках которого состоялась в Узбекистане в марте 2025 года. Также был установлен механизм Совета по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству на уровне заместителей министров торговли, в рамках которого состоялось уже 7 заседаний.
В этом контексте необходимо подчеркнуть, что официальный визит в Республику Узбекистан председателя Национального Собрания Вьетнама Чан Тхань Мана станет первым такого рода с момента установления дипломатических отношений.
Мы особо выделяем участие вьетнамской стороны в 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза.
В целом, мы рассматриваем этот визит как важный шаг по пути дальнейшего укрепления политического доверия, создания основы для развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также как повышение уровня двусторонних отношений. Мы уверены, что визит Чан Тхань Мана будет способствовать укреплению дружбы между Узбекистаном и Вьетнамом.
Корресподент: Как в последнее время развиваются отношения в законодательной сфере, и какие ключевые моменты можно выделить? Шоумаров Дилшод Шавкатович: Сотрудничество между парламентами Узбекистана и Вьетнама активно развивается, отражая стремление обеих стран укреплять двусторонние отношения.
В нашей стране выделяют важность парламентской дипломатии в развитии двусторонних связей. Например, в марте 2025 года в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча первого заместителя Председателя Сената Содика Сафоева с делегацией Вьетнама во главе с заместителем министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг.
Одним из самых ключевых моментов можно отметить создание в 2023 году деятельность в парламенте Узбекистана парламентской группы дружбы с Вьетнамом, что поспособствовало укреплению межпарламентских связей. В рамках этой группы проводятся встречи, направленные на изучение правовых основ демократических и социально-экономических реформ, ведется обмен визитами парламентских делегаций.
Все это подчеркивает обоюдное стремление Узбекистана и Вьетнама к укреплению межпарламентского сотрудничества и развитию двусторонних отношений в различных сферах.
Корресподент: Как вы оцениваете потенциал развития двухсторонних отношений между двумя законодательными органами?
Шоумаров Дилшод Шавкатович: На сегодняшний день мы высоко оцениваем потенциал двухстороннего сотрудничества между законодательными органами. У нас есть много возможностей для его развития. В основном это касается сопровождения на законодательном уровне процессов укрепления связей между Узбекистаном и Вьетнамом.
Очень важно на уровне парламентов прорабатывать вопросы экономического и торгового сотрудничества между странами. Считаем необходимым найти меры для расширения сотрудничества в таких потенциальных областях, таких как нефть и газ, образование и подготовка кадров, культурный обмен, туризм, народные обмены.
В последние годы активизировались контакты на разных уровнях, растут объёмы взаимной торговли и количество совместных предприятий. Реализуются проекты в области сельского хозяйства и рыбной промышленности.
Именно поэтому мы выражаем заинтересованность в расширении договорно-правовой базы, что позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень.
Мы считаем наш парламент должен приложить еще усилия для того, чтобы Вьетнам и далее оставался важным традиционным партнером Узбекистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как уже было отмечено парламент Узбекистана создал парламентскую группу дружбы с Вьетнамом.
Мы выражаем надежду на то, что Национальное собрание Вьетнама создаст аналогичную группу для укрепления межпарламентских связей между двумя странами.
Мы подтверждаем наше стремление к укреплению связей с Вьетнамом в сфере межпарламентского сотрудничества.
В завершение хотелось бы сказать несколько слов и о Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Она играет центральную роль в политической, социальной и экономической жизни страны.
Реформы КПВ способствовали значительному экономическому росту и интеграции Вьетнама в глобальную экономику. Партия сделала и делает многое в сфере социальной справедливости и улучшения благосостояния народа. Все эти реформы вызывают восхищение. Поэтому мы в УзЛиДеП готовы к сотрудничеству и в рамках межпартийного взаимодействия.
В заключение подчеркнем, что сотрудничество между Узбекистаном и Вьетнамом продолжает динамично развиваться, открывая новые горизонты для совместных проектов и инициатив. И парламенты обеих стран вносят свой достойный вклад в это дело.