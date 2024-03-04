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Вьетнам принял участие в Анталийском дипломатическом форуме в Турции
В качестве одного из основных докладчиков на дискуссионной сессии «Построение Азиатско-Тихоокеанской региональной структуры: Вызов несбалансированных интересов» замминистра Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что в мире и регионе проходят сильные изменения. Больше, чем когда-либо, Азиатско-Тихоокеанскому региону необходимо обеспечить поддержание открытой, прозрачной, устойчивой, инклюзивной и основанной на правилах региональной структуры, в которой АСЕАН играет центральную роль.
Замглавы МИД Вьетнама подтвердила, что Вьетнам продолжит последовательно проводить внешнеполитический курс на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию внешних связей ради мира, сотрудничества и развития. Вьетнам является другом, надежным и ответственным партнером международного сообщества, вместе с странами-членами АСЕАН продолжает вносить вклад в поддержание мира, стабильности и процветания в регионе.
В рамках визита заместитель Министра Нгуен Минь Ханг провела рабочие встречи с заместителем Министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром, Председателем Совета по внешнеэкономическим связям Турции Наилем Олпаком, заместителем Председателя Турецко-вьетнамского делового совета Реха Денемеком, Почетным консулом Вьетнама в Стамбуле Али Тельзолмезом.
Замминистра Нгуен Минь Ханг также встретилась с Министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, заместителем Министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом аль-Хурайджи, заместителем Министра иностранных дел Нигерии Адаму Ибрагимом Ламувой, заместителем Министра иностранных дел Омана Шейхом Абдулазизом Абдуллой Захиромаль-Хинаем.