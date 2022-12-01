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Вьетнам призывает поддержать Палестину в обретении независимости

Вьетнам призывает международное сообщество поддержать Палестину в обретении независимости, заявил 30 ноября постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Данг Хоанг Жанг на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вьетнам призывает международное сообщество поддержать Палестину в обретении независимости, заявил 30 ноября постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Данг Хоанг Жанг на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Посол Жанг выразил обеспокоенность насилием на оккупированной палестинской территории и нестабильностью общей ситуации, отметив, что количество жертв в 2022 году достигло рекордного уровня за несколько десятилетий.

Представитель Вьетнама подтвердил неизменную позицию Вьетнама о том, что палестинский вопрос должен решаться на основе международного права и соответствующих резолюций ООН, обеспечивая законные интересы всех сторон, особенно неотъемлемые права палестинцев, включая право на создание независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующего с государством Израиль, с международно признанными и безопасными границами, основанными на границах до 1967 года.

Посол подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для переговоров и недопущения любых действий, осложняющих ситуацию, таких как применение силы, расширение еврейского поселения на Западном берегу, уничтожение имущества и изгнание палестинцев из их домов.

Вьетнам подтвердил свою поддержку всех инициатив международного сообщества по содействию мирному процессу и поиску прочного решения палестинского вопроса. Пока окончательного решения нет, Вьетнам поддерживает и призывает международных партнеров увеличить гуманитарную помощь палестинцам, заявил посол Жанг.

В ходе сессии 40 стран-членов ООН выразили обеспокоенность недавней напряженностью в отношениях между Израилем и Палестиной, которая привела к жертвам среди гражданского населения, особенно среди палестинцев.

Большинство участников подтвердили, что решение о создании двух государств является единственным способом достижения прочного мира между Израилем и Палестиной. Они подчеркнули, что международное сообщество должно приложить усилия для достижения этой цели и всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного урегулирования самого длительного спора в современной истории.

На заседании участники приняли 4 резолюции по палестинским вопросам.

ВИА

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