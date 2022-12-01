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Вьетнам призывает поддержать Палестину в обретении независимости
Посол Жанг выразил обеспокоенность насилием на оккупированной палестинской территории и нестабильностью общей ситуации, отметив, что количество жертв в 2022 году достигло рекордного уровня за несколько десятилетий.
Представитель Вьетнама подтвердил неизменную позицию Вьетнама о том, что палестинский вопрос должен решаться на основе международного права и соответствующих резолюций ООН, обеспечивая законные интересы всех сторон, особенно неотъемлемые права палестинцев, включая право на создание независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующего с государством Израиль, с международно признанными и безопасными границами, основанными на границах до 1967 года.
Посол подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для переговоров и недопущения любых действий, осложняющих ситуацию, таких как применение силы, расширение еврейского поселения на Западном берегу, уничтожение имущества и изгнание палестинцев из их домов.
Вьетнам подтвердил свою поддержку всех инициатив международного сообщества по содействию мирному процессу и поиску прочного решения палестинского вопроса. Пока окончательного решения нет, Вьетнам поддерживает и призывает международных партнеров увеличить гуманитарную помощь палестинцам, заявил посол Жанг.
В ходе сессии 40 стран-членов ООН выразили обеспокоенность недавней напряженностью в отношениях между Израилем и Палестиной, которая привела к жертвам среди гражданского населения, особенно среди палестинцев.
Большинство участников подтвердили, что решение о создании двух государств является единственным способом достижения прочного мира между Израилем и Палестиной. Они подчеркнули, что международное сообщество должно приложить усилия для достижения этой цели и всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного урегулирования самого длительного спора в современной истории.
На заседании участники приняли 4 резолюции по палестинским вопросам.