Вьетнам по экспорту кофе занимает второе место в мире

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На сегоднящий день, в стране действуют 97 цехов по переработке кофейных зерен с общей проектной мощностью 1,5 млн. тонн в год; 60 цехов по обжарке кофе с общей проектной мощностью 51,7 тыс. тонн в год; 8 цехов по производству растворимого кофе с общей проектной мощностью 36,5 тыс. тонн в год; 11 цехов по переработке смешанного кофе с общей проектной мощностью 139,9 тыс. тонн в год.

Вьетнамский кофе экспортируется в более чем 80 стран и территорий, что делает Вьетнам вторым по величине экспортером кофе в мире, на долю которого приходится 14,2% мирового рынка экспорта кофейных зерен.

Кофе является одним из шести экспортных товаров, стоимость которого превышает 3 млрд. долл. США в год. Основные экспортные рынки кофе Вьетнама включают Европу, США, Россию, Японию и Великобританию. На европейском рынке Вьетнам является вторым по величине поставщиком кофе после Бразилии (22,2%), на долю которого приходится 16,1% рынка.



