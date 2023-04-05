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Вьетнам подчеркивает право на использование ядерной энергии и космического пространства в мирных целях
Она заявила, что необходимо и далее придерживаться принципов разоружения, которые были согласованы на первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению - важной основы для достижения цели полного и основательного разоружения.
По словам Тхоа, являясь членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вьетнам активно продвигает применение ядерных технологий в мирных целях, нераспространение ядерного оружия и обеспечение ядерной безопасности.
Она добавила, что Вьетнам будет одним из организаторов семинара Регионального форума АСЕАН в этой области в Ханое в конце апреля.
Что касается использования космического пространства, Тхоа подчеркнула, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех стран мира, независимо от уровня их развития. Исследование и использование космического пространства должно служить мирным целям и на благо человечества в соответствии с основными принципами международного права и Уставом ООН.
Выступая на сессии, которая продлится до 21 апреля, заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу выразила обеспокоенность в связи с растущими ядерными рисками, которых не было со времен холодной войны, а также растущими серьезными вызовами безопасности деятельности в космическом пространстве.
Она призвала к ослаблению эскалации напряженности и содействию диалогу, а также настоятельно призвала страны активно обсуждать и предоставлять конкретные рекомендации и решения по этим вопросам.